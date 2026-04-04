快訊／雨區擴大　15縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部短延時大豪雨發生，今（4）日新竹縣、苗栗縣及台中市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹市、中南部地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊豪雨：新竹縣、苗栗縣、台中市山區

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，目前台灣正受到鋒面影響，鋒面從東方海面通過台灣，一路延伸至華南地區，今晚鋒面仍在台灣上空，從下半天到入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨。氣象署指出，隨著進入春季，對流發展將逐漸增強，目前這波鋒面是入春以來降雨最顯著的一波。

明天白天雨勢會稍微趨緩，但下周一晚間另一波鋒面接近並影響台灣，中部以北及基隆北海岸降雨機率再度提高，影響時間將持續至周二，期間全台降雨機率仍高，尤其北部可能有大雨等級降雨。

資料來源：氣象署