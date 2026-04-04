112中國留學生用「美國假學歷」進韓國大學騙簽證　5人遭強制出境

▲湖南大學爆出大量中國留學生用假學歷換取簽證。（圖／湖南大學）



記者王佩翊／編譯

南韓光州湖南大學爆發大規模留學生學歷造假事件，共有112名中國籍留學生遭查出以偽造的美國大學學位證明完成轉學手續，進而取得在韓留學簽證（D-2）。目前多數涉案學生已於2025年12月陸續返回中國，仍在韓國境內的5人則已遭強制驅逐出境。

根據《中央日報》報導，南韓教育部3日公開表示，將採取嚴正措施，並已著手推動「教育國際化能力認證制度」的相關改革，以強化留學生資格審核機制。

假學歷換真身分 操作手法曝光

根據南韓法務部出入境外國人事務所的調查，這批中國籍留學生2025年3月以長期語言進修簽證（D-4）資格入境南韓，同年8月再提交美國大學學位證明辦理轉學，並將居留資格升級為留學簽證（D-2）。

部分學生甚至早在2024年9月便曾申請D-2簽證遭拒，隨後改以D-4簽證入境，再另謀途徑取得合法居留資格。然而，調查結果顯示，這些學生所持有的美國學位，均來自2000年代中後期已被撤銷認證或從未獲得認證的學校。

多數人已逃回中國 5人遭強制出境

事件曝光後，法務部出入境單位於2026年1月搜查湖南大學校本部及負責國際交流的相關辦公室，並確認涉案人數達112人。這批留學生中，絕大多數已在2025年12月陸續返回中國，仍滯留南韓境內的5人則已被依法強制出境。

湖南大學稱遭蒙蔽 審核機制遭質疑

湖南大學對於此次事件回應稱，校方對學歷造假一事毫不知情，因為學生所提交的學歷證明均附有國際公證（Apostille），使其難以判斷文件真偽。該校目前設有「3+1轉學制度」，允許持中國三年制專科學歷的學生，來韓修讀1年課程即可取得學士學位；持有海外大學學位的留學生若參加國際交流計畫，最快更可在1至2年內完成學業並取得學位。

韓教育部祭出重罰 最長停發簽證3年

南韓教育部強調，一旦法務部的調查結果確認不法入學屬實，將立即對湖南大學所獲得的「教育國際化能力認證」等級進行降級處分，調整為「簽證精密審查大學」，並祭出最長3年的簽證發放限制。