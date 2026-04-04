騙國人赴柬埔寨當詐團豬仔！不給薪水還凌虐　2男販運人口重判

▲屏東地方法院。（圖／資料照）



記者陳崑福／屏東報導

簡姓男子與陳姓男子於2022年4月間起，分別以以高薪海外工作為誘餌，將國人販運至柬埔寨詐騙園區從事詐騙工作，被檢警查獲送辦起訴；屏東地院審理認定葉男、陳男被控以詐術誘騙出國並買賣人口，犯罪情節重大，其中葉男主導犯罪、參與程度較深，依4罪併罰判處應執行有期徒刑11年；陳男則依3罪併罰，判處7年4月徒刑。

判決書指出，葉男、陳男與境外詐騙集團成員勾結，以「高薪、包吃包住、文書或博弈工作」等話術，在台招募求職者出國，實際上卻將被害人送往柬埔寨詐騙園區，遭限制人身自由並被迫從事詐騙行為，甚至淪為「轉賣」對象。

其中葉男負責與詐騙集團聯繫並主導招募，陳男則協助接送、護送被害人出境，形成分工體系。被害人抵達當地後，多遭扣留護照、限制行動，若未達業績即遭毆打、電擊或轉賣至其他詐騙據點，生活處境極為惡劣，且多數人未曾領取任何報酬。

法院審理指出，多名被害人證述一致，均遭以不實工作內容誘騙出境，且被告明知實際工作環境與宣稱內容嚴重不符，仍為牟利持續招募，顯具詐術及營利意圖。此外，對話紀錄亦顯示，被告將被害人稱為「商品」，並討論「交貨」、「轉手」，足認確有買賣人口犯行。

法院認為，被告2人行為已嚴重侵害人身自由與人格尊嚴，且使被害人陷於異國高風險環境，對社會危害重大。分別判處3個6年8個月、1個4年有期徒刑，合併4罪應執行有期徒刑11年；陳男判處兩個6年、一個3年10個月徒刑，合併3罪執行7年4月徒刑。

另法院指出，2人雖否認犯行且未與被害人和解或賠償，犯後態度難認良好；至於檢方另指涉參與犯罪組織等罪，因證據不足，未另為無罪諭知。