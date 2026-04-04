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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭傳被停權不能選！　蕭敬嚴怒斥選舉奧步：有人真的急了

▲國民黨今（2）日召開「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，林家興、陳暉、蕭敬嚴出席。（圖／國民黨提供）

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市市議員初選進入民調衝刺期，參選人蕭敬嚴先前因多次批評藍營，遭黨內同志嗆「唯一不支持」，傳出黨中央已對他祭出停權處分。對此，蕭敬嚴今（4日）在臉書上表示，「有人真的急了」，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，又又又是選舉奧步。

蕭敬嚴指出，這幾天有許多支持者及志工跟他說，遇到一些鄉親在問，「為什麼有其他競選對手說敬嚴已經被停權了，所以接到民調電話回答支持他也沒有用？還說敬嚴不能選了。」許多鄉親都替敬嚴感到擔心與緊張。「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，又又又是選舉奧步。

蕭敬嚴說明，公開和大家報告，他本人沒有收到任何來自黨中央的正式通知。他依規定領表、登記、繳交作業費、並通過黨部的資格審查，黨部所保障他的參選資格仍然有效，電話民調初選會照常進行。因此，每位鄉親的支持都是讓敬嚴通過黨內初選的關鍵。

蕭敬嚴提到，部分媒體報導中包含傳聞、評論或推測的部分並不正確，如果蕭敬嚴收到黨中央的正式通知，一定會和鄉親說明最新的狀況。

蕭敬嚴指出，一場充滿惡質抹黑與奧步的初選，只有汐金萬的鄉親才能讓堅持正派的候選人勝出。他拜託大家顧電話，用「唯一支持蕭敬嚴」來對抗政治口水追殺，唾棄側翼網軍。「我們不會讓外地人來對我們指手畫腳，更不會讓外人將惡質選風帶進我們汐金萬」。

「支持蕭敬嚴就是支持正面選舉，就是支持優質選風」，蕭敬嚴喊話，懇請各位汐止、金山、萬里的鄉親們，唯一並全力支持蕭敬嚴！力挺在地子弟，為大家努力、為大家喉舌，守護我們的家鄉，捍衛我們的善良。
 

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停權蕭敬嚴選舉奧步

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