震撼瞬間！雷電擊中台北101「天空一片白」　一道閃電超清晰

記者鄺郁庭／綜合報導

鋒面過境，全台天氣都相當不穩定，。有網友在Threads分享一段台北101遭閃電擊中的影片，還把畫面放慢成正常速度的0.25倍，讓雷擊瞬間看起來更加震撼。而電光火石間的視覺震撼，讓不少人驚呼連連，還有人忍不住笑說像雷神降臨，甚至虧「是不是要出現傳送門了」，畫面引發熱議。

▲台北101被雷電擊中。（圖／wuchu2013授權引用）

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原PO在Threads貼出影片，分享「閃電擊中台北101」的瞬間，並將影片調成0.25倍速播放，讓原本稍縱即逝的雷擊畫面變得更清楚。只見閃電擊中瞬間，整個天空閃過白光，鏡頭也錄到黑夜瞬間變成一片紫，接下來還清楚的看到一道閃電。

畫面一出，眾人紛紛熱議，「其實是101的主角光環吧」、「台北101沒有進化嗎？有沒有人要出來解釋一下。」「Alex Honnold下來了嗎？有點擔心。」還有人笑說，「好像什麼動漫開場」、「台北101扛下了」、「101旅遊宣傳：歡迎大家來渡劫」、「感覺有天選之人要誕生了。」

原PO也在留言區補充，「實際在10分鐘之內，應該有3-5道擊中101，我只拍到其中的3道」，拍到的時間則約凌晨1點20分左右。另外，前氣象局長鄭明典曾分享類似的雷擊照，讚賞台北101的避雷電網做得很好，雷電可以無害通過。

※本文獲原PO授權引用。