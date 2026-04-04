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社會 社會焦點 保障人權

又是毒駕！女吸安無照上路逆向猛撞2車　紅色自小客慘成夾心餅

記者唐詠絮／彰化報導

又是毒駕釀禍！彰化縣溪湖鎮日前發生一起驚悚三車連環車禍，一名33歲楊姓女無照又毒駕，神智不清恍神，整輛車偏移況越雙黃線開到對向車道，撞上兩輛無辜車輛，3名駕駛受傷送醫。警方到場後發現楊女神情怪異，立即檢測竟呈毒品陽性反應，依涉毒品、公共危險等罪送辦。

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

這起事故發生在1日下午三點左右，地點位於溪湖鎮員鹿路一段。根據警方初步調查，楊女當時開著自小客車，行經該路段時，車輛突然失控，整台車偏向對向車道，導致對向直行的兩部車輛根本來不及閃，直接撞成一團。現場三輛車車頭嚴重毀損，包夾在中間的紅色掀背車，車頭車尾嚴重凹陷毀損，零件散落一地，場面相當混亂。

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

溪湖分局員警獲報後迅速到場處理，先將受傷的三名駕駛送醫，幸好三人意識清楚，都沒有生命危險。警方現場也立刻對三方駕駛實施酒測，雖然酒測值都是0，但員警眼尖發現，肇事駕駛的精神狀況極度不對勁，眼神渙散、反應遲鈍。

經過肇事駕駛同意後，警方對她實施唾液快篩，結果顯示為「甲基安非他命」陽性反應，楊女只好坦承自己在開車前曾施用毒品，不僅駕駛執照，也無考照記錄，但此種毒駕行為，已經嚴重威脅其他用路人的生命安全。

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

▲溪湖女駕駛無照毒駕上路逆向衝撞2車釀3傷。（圖／民眾提供）

警方當下立刻依規定舉發無照駕駛，並將肇事車輛移置保管，採取「人車分離」措施，避免駕駛再上路。全案已依《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌偵辦。

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