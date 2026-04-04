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基隆望海巷驚見黑鳶「腿纏釣線」水中浮沈　釣客漁船聯手救援

記者郭世賢／基隆報導

基隆市望海巷漁港3日下午驚見一隻市鳥黑鳶（俗稱老鷹）在海面載浮載沉，民眾發現後立即通報市府，動保所人員趕赴現場，並在釣客與娛樂漁船船東協助下，順利將黑鳶救起。經檢查發現其腿部纏繞釣線，疑似捕魚時遭纏困落海，所幸送醫後確認無明顯外傷，目前正接受治療中。

▲基隆望海巷漁港驚見「落海鷹」　黑鳶腿纏釣線獲救送醫恢復中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲羽濕飛不起！黑鳶腿纏釣線落海，眾人合力撈網救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

目擊民眾表示，當天下午4時許在港區海面發現黑鳶掙扎漂浮，情況危急，隨即通報相關單位。動保所獲報後立即派員前往，並請附近娛樂漁船協助接近救援。過程中，黑鳶一度被現場釣客撥往岸邊，並自行奮力爬上消波塊，但因羽毛遭海水浸濕無法飛行，加上腿部受困，行動受限。

▲基隆望海巷漁港驚見「落海鷹」　黑鳶腿纏釣線獲救送醫恢復中。（圖／記者郭世賢翻攝）

動保人員向釣客借用漁網，成功將黑鳶撈起，經初步檢查發現其腿部纏有釣線，研判可能在捕魚時不慎遭纏繞，導致失去平衡落海，成為罕見的「落海鷹」。

協助救援的娛樂漁船船東王銘祥表示，自己身為潛水教練及救難協會成員，過去曾參與救援人員及海洋生物，如鯨豚與海龜，這次首度協助救援猛禽，直呼相當難得，也希望黑鳶能順利康復重返自然。

基隆市動保所隨後將黑鳶送往台北市猛禽中心進一步檢查。猛禽中心人員指出，該黑鳶約2歲、體重約900公克，目前未發現骨折或明顯外傷，但整體精神與體力虛弱，已先給予支持性治療，並進行抽血檢驗是否有毒物反應，後續將持續觀察復原情況。

▲基隆望海巷漁港驚見「落海鷹」　黑鳶腿纏釣線獲救送醫恢復中。（圖／記者郭世賢翻攝）

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