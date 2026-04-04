蕭美琴親勾毛線被送同仁愛女　看到可愛小腳丫笑了

▲副總統蕭美琴親勾毛線嬰兒被送同仁，還邊看經典賽邊趕工。（圖／取自蕭美琴臉書）



記者陳家祥／台北報導

今（4日）為兒童節，副總統蕭美琴在臉書分享，辦公室同仁前幾個禮拜生了可愛的小女兒，她為此花了好幾個月的時間親手勾織了毛線被子送她，一邊看棒球經典賽一邊做。蕭說，雖然缺角因毛線不夠只好用別的顏色來完成，但看到成品上可愛的小腳，讓人滿意微笑。

蕭美琴指出，辦公室同仁前幾個禮拜生了可愛的小女兒，她為此花了好幾個月的時間親手勾織了毛線被子送她。期間為了趕工趕進度，一邊看棒球經典賽一邊做，所以被子凹凸不平還有小洞，因勾毛線的雙手有緊張的情緒也有快樂的喝采；而且勾到最後同款毛線不夠，缺角只好用別的顏色來完成。被子雖然不完美，但看到成品上那雙可愛的小腳腳，是會讓人滿意微笑的。

蕭美琴說，做嬰兒被這個傳統來自我外婆，她的孫子們包括我都有。她說，而她老了也發現勾毛線這件事有點療癒，尤其能在焦躁不安時找到規律，或睡不著時是個放空安穩的出口。

蕭美琴回憶，之前任職美國期間，代表處同仁總共生了5個小孩，每一個都有拿到，雖然也包括因忙碌而延誤了半年的，成為一個老闆鼓勵大家的傳統。回到台灣，員工和警衛室的隨扈結婚生子也獲得了鼓勵。

最後，蕭美琴說，今天是兒童節，養育子女不簡單，政府用擴大支持托育以及各種育兒津貼來協助育兒家庭，而她會繼續為團隊的同仁加上這個手作的溫暖鼓勵，願每個小孩都能健康快樂的長大。