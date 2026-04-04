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社會 社會焦點 保障人權

半年硬上10次！水泥工性侵同居人女兒　要賠母女140萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東許姓男子，前年與女子同居時，竟趁機對她未滿14歲的少女小美（化名）強制性交，隨後更連續性侵得逞共10次。刑事部分許男已被重判，民事部分，法院日前審結，認定許男嚴重摧毀少女身心，並造成小美的母親極大痛苦，判決許男應賠償母女兩人共140萬元，可上訴。

判決書指出，許姓男子於2023年7月至12月間，與女友及其未滿14歲的女兒小美同居，許男明知小美年幼涉世未深，竟為了滿足一己私慾，在同年7月某日，於住處憑藉氣力優勢，違反小美意願性侵得逞，更在過程中用手摀住小美的嘴巴防止其呼救。

食髓知味的許男在首次犯案後，至同年12月底為止，又在同一地點陸續對小美強制性交共計9次。小美事後不甘受辱報警，揭發這起同居狼父的惡行。刑事部分，屏東地院已依對未滿14歲女子犯強制性交罪及性交罪，分別判處有期徒刑7年4月，及對未滿14歲女子為性交罪，共9罪，各處有期徒刑3年4月。

小美與母親隨後提起附帶民事訴訟。小美主張，許男的惡行導致她身心嚴重受創、自我否定，對人際關係產生強烈不信任感，因此請求100萬元精神慰撫金；小美母親則痛訴，許男不法侵害母女身分法益，讓她自責內疚且精神痛苦，往後更須付出極大心力陪伴輔導女兒走出陰影，依法請求40萬元賠償。

民事庭審理時，許男經合法通知無正當理由並未出庭，也未提出任何書狀答辯。法官調查兩造財產與身分，小美仍在就讀國中，母親擔任臨時工且收入不穩；許男則為水泥工。法官認為許男利用同居之便伸出狼爪，時間長達半年，惡性重大，因此如數判准母女請求的140萬元及利息。可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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