美防長喊「奉耶穌之名」奪勝！　教宗嗆：信仰被支配欲扭曲

▲美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth)、教宗良十四世 (Pope Leo XIV)。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗戰火持續升溫，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日公開要求民眾為軍事勝利祈禱。然而，史上首位美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）於復活節前的彌撒講道中指出，基督徒的使命已被「支配欲」所扭曲，強調戰爭與暴力與耶穌基督的教導完全背道而馳。

赫格塞斯：跪下祈求「耶穌」賜予美軍勝利

根據《紐約時報》報導，赫格塞斯日前向全美民眾發出呼籲，希望大家「每天都要雙膝跪地祈禱」，並祈求中東的軍事行動能「奉耶穌基督之名」獲得最終勝利。此言論一出，隨即引發宗教與政治界的熱烈討論。

教宗：基督使命被支配欲扭曲

針對赫格塞斯的言論，教宗良十四世在復活節前的聖週四（Holy Thursday）彌撒講道中，提出了截然不同的觀點。教宗直言，基督徒的使命經常「被支配欲所扭曲」，而這種想要掌控他人的欲望，對於耶穌基督的道而言是完全陌生的。

教宗雖然沒有指名道姓提到赫格塞斯，但他特別指出，基督教信仰正被動員並用於某些目的，而這些目的在教宗看來，完全不符合天主教的教義，「我們往往認為統治他人就是強大，摧毀對手就是勝利，讓人畏懼就是偉大。」

他強調，天主給世人的榜樣並非支配，而是解放；不是摧毀生命，而是賦予生命。

美伊戰火延燒 教宗拒絕「為戰祈禱」

自美以聯軍於2月底對伊朗發動轟炸以來，教宗良十四世始終堅持停止暴力並回歸對話。他在3月底的講道中更明確警告，不應將耶穌之名用於戰爭，並直指耶穌「不會聽取那些發動戰爭者的祈禱，反而會拒絕他們」。

儘管教宗在任內第一年極力避免直接介入美國政治，也未與白宮發生正面衝突，但他曾透過代理人發揮影響力，如去年川普（Donald Trump）總統擴大遣返行動時，他便曾表態支持移民。

致電以色列總統 教宗盼落實「持久和平」

面對當前的中東局勢，教宗提到他並未直接與川普談論戰爭細節，但對於川普近期「希望結束戰爭」的表態，教宗在夏宮岡多菲堡（Castel Gandolfo）受訪時表示，希望能看到暴力與轟炸程度實質降低。

根據梵蒂岡聲明，教宗3日上午已與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）進行電話會談，再次強調透過對話解決衝突的重要性，並期盼能確保中東地區達成「公正且持久的和平」。