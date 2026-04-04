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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪控蔡英文「小豬撲滿」不法　發起人曝過程：只有你們爛帳算不清

▲▼小豬撲滿。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲小豬撲滿。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲一審被判17年，褫奪公權6年，其中包含公益侵占政治獻金6735萬。柯夫人陳佩琪不滿表示，前總統蔡英文競選時還有滿地小豬撲滿塞滿錢，聽說都是未成年小孩給的，但我們收受未成年捐款卻被罰款，這些都不用查嗎？民進黨做就不用？當年「三隻小豬撲滿」的發起人、綠委林俊憲今（4日）解釋原委，並表示，當時未成年人撲滿拍照留念後退回、成年人捐款依法辦理程序，勸陳佩琪回去想想，一樣的程序，為何民進黨能照規矩走，偏偏民眾黨爛帳算不清？

根據判決書，公益侵占罪部分，柯文哲從支持者的捐款中，有6,735萬元並未申報進入柯文哲個人或民眾黨的政治獻金專戶，其中有600萬去向不明，有450萬元明確進入了柯文哲的私人帳戶。另外，柯文哲違法圖利威京集團並收受賄賂，以政治獻金名義及人頭方式收受210萬前金，4案加總被判刑17年。

林俊憲解釋，那天是小英總統競選總部成立的造勢晚會，他朋友的三胞胎孫子抱著撲滿來，說要「贊助」小英總統。當下，很感念孩子們的心意，也一起拍照留念，隨後就將撲滿原封不動送還朋友家裡。「因為我們很清楚，未成年人不得捐贈政治獻金」。

林俊憲指出，正是因為這段插曲，他才發起「三隻小豬」募款活動，歡迎所有支持者拿著撲滿來參與。整個活動的原則很簡單，成年人的捐款依法收受並申報，未成年人的撲滿則拍照留念後退回。所有程序，都是依照《政治獻金法》辦理，沒有模糊空間，也沒有灰色地帶。

林俊憲表示，當一位前黨主席的夫人，必須靠扭曲十多年前「三隻小豬」的故事，來替民眾黨的金流疑雲解套，甚至是混淆視聽，那民眾黨的格局，恐怕比撲滿的投幣口還要窄。

林俊憲勸陳珮琪回去想想，一樣是選舉、一樣的政治獻金申報程序，為什麼民進黨能照規矩走，偏偏只有你們的爛帳算不清？
 

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