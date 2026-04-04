美軍制空權遭打臉？F-15、A-10接連慘遭擊落　伊朗地下戰術曝光

▲一架來自美國北卡羅來納州西摩·約翰遜空軍基地的F-15攻擊鷹戰鬥機。（翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列宣稱已掌握伊朗制空權之際，戰局卻出現反轉跡象。美軍2日接連有多架軍機在伊朗境內遭擊落或受損，不僅是開戰以來首度在敵方領空「折翼」，也凸顯伊朗在猛烈空襲下仍成功保存戰力，透過地下化與分散部署策略持續反擊，試圖拖長戰事、消耗對手。

根據美媒《Axios》，美軍一架F-15E戰機遭擊落，機上2名飛官緊急彈射，其中1人獲救、另1人下落不明；一架參與搜救任務的黑鷹直升機也遭攻擊受損，雖成功返航但機組人員受傷。隨後，一架A-10攻擊機墜毀，飛行員平安獲救，伊朗方面宣稱該機同樣由其擊落。

這是自從2月28日戰事爆發以來，美軍軍機首度確認在伊朗領空內遭擊落。儘管3月初曾發生3架F-15在科威特遭誤擊事件，但此前美國與以色列戰機大致可自由進出伊朗空域。此次損失，對美方而言具有象徵性與戰略上的雙重意義。

美媒《紐約時報》指出，伊朗近期持續展現反擊能力，包括向以色列及波斯灣國家發射飛彈與無人機，甚至攻擊沙烏地阿拉伯境內美軍部署的飛機，以及科威特的電力與海水淡化廠，顯示其打擊範圍仍具廣度。

分析認為，伊朗之所以能在強力空襲下維持戰力，關鍵在於長年建構的地下軍事設施。其武器庫多數隱藏於地下掩體與隧道之中，即便地面設施遭破壞，仍可迅速挖掘並恢復運作。歐洲政策分析中心（CEPA）研究員博薩里（Federico Borsari）透露，「伊朗的韌性來自於地下飛彈城與遍布全國的掩體網絡，部分防空系統仍在運作且具高度隱蔽性。」

其中，被點名可能擊落美軍戰機的「霍達德-3」中程地對空飛彈系統，具備機動部署能力，可快速轉移位置、提高生存率。美國情報亦顯示，即便地下發射井表面遭破壞，伊朗仍能在數小時內恢復發射能力。

此外，伊朗採取「以拖待變」戰略。美方官員透露，伊朗正刻意保留飛彈發射能力，減少單次發射數量，以延長作戰時間。部分官員指出，伊朗每日向以色列發射約15至30枚彈道飛彈及50至100架自殺式無人機，顯示其仍具持續攻擊能力。

然而，由於伊朗大量使用誘餌與分散部署，美方難以準確評估其實際剩餘戰力。