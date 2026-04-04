強化打火兄弟救災能量　獅子會300C2區捐650萬化學泡沫消防車

▲▼國際獅子會總會長A.P.辛格（右5）、300C2區總監許吉本（左5）捐贈消防局救災設備。（圖／國際獅子會300C2區提供）

記者鄧木卿／台中報導

國際獅子會300C2區與神岡獅子會今（4）日上午聯合捐贈台中市消防局第一大隊總值約650萬元的化學泡沫消防車、30台電動水帶回收清洗機及救援裝備運輸車，全面強化第一線消防應變與後勤支援能力。

消防局表示，隨著電動車、太陽光電設備及儲能系統等新型設施日益普及，相關火災型態也更為複雜。傳統消防設備在面對鋰電池及電氣火災時，往往面臨滅火效率與復燃風險的挑戰，因此導入具備高效滅火能力的CAFS（壓縮空氣泡沫系統）消防車，已成為現代消防的重要趨勢。

CAFS化學泡沫消防車，具備高效率、低耗水特性，可透過泡沫覆蓋快速隔絕氧氣並降低火場溫度，有效抑制火勢並防止復燃，特別適用於電動車、油電混合車及高科技設備火災。此外，車身設計較為精巧，能深入巷弄及工業區狹小道路，提升救災機動性與應變效率。

國際獅子會300C2區總監許吉本同步捐贈30台電動水帶回收清洗機，協助消防弟兄能更省力完成水帶整理與清洗作業；另外，神岡獅子會也捐救援裝備運輸車1輛，強化災害現場裝備運補與調度能力，提升整體救災後勤支援效能。