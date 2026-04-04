獨／科技監控又凸槌！洗錢律師毀電子手環跑了　獲交保裝乖1年半

▲律師游光德2024年10月涉洗錢等罪以250萬元交保，未料他今年3月竟破壞電子手環逃跑。（圖／資料照）

突發中心／綜合報導

律師游光德因涉嫌夥同銀行行員透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，金額高達1億1477萬元，2024年10月獲桃園地院裁定250萬交保，但限制出境出海、住居、還須裝設電子手環，他裝乖近1年半後，傳出他於3月22日，破壞電子手環後失蹤，由於傳拘無著，桃園地院已對他發布通緝，並沒收保證金，並對具保人同樣追究責任。

事實上，這不是破壞電子監控系統的首例，涉貪2700萬的中油前煉製事業部執行長徐漢，去年6月就以限制住居與出境出海、配戴電子腳鐐的條件准其500萬交保，今年3月19日宣判前夕他也同樣破壞電子腳鐐落跑，所幸5天後就在台東太麻里一間人煙罕至的休閒農莊落網。

▲最貪執行長徐漢日前也破壞電子腳鐐潛逃，但5天後就落網。（ETToday資料照／記者陳宏瑞攝）

檢方調查，游光德涉嫌夥同銀行行員組成詐騙集團，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，詐欺金額高達1億1477萬元。檢調第一次向法院聲請羈押被駁回，當時游就打算出境，檢警提起抗告後終於讓他遭收押，全案經桃園地檢署偵結後，游光德及主要共犯郭姓、黃姓行員遭起訴，檢方求處游光德13年有期徒刑。法院考量犯罪證據已蒐集完畢，且被告涉案情節、家庭狀況及資力，原以限制住居與出境出海方式，以250萬元交保。

沒想到游光德裝乖近一年半後還是跑了！法院指出，游光德在今年3月22日破壞電子手環並於隔日未依規定以個案手機報到，明顯違反科技監控設備命令，也未遵從法院指示到庭，顯示已逃匿。依刑事訴訟法規定，法院對其發布通緝，並沒入游光德的保證金新台幣250萬元及其利息，並強調具保人未盡督促義務，亦需負相關責任。