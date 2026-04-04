盧秀燕赴基隆奠濟宮贈匾　謝國樑、邱佩琳陪同祈願雙城共好

▲謝國樑陪同盧秀燕贈匾奠濟宮，象徵基中交流共好。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台中市長盧秀燕於今（4日）上午前往基隆市奠濟宮參香，並舉行隆重的贈匾儀式。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳與奠濟宮主任委員謝文賢皆親自出席接待，眾人共同參與莊嚴的三獻禮儀式，展現基隆與台中兩市深厚的宗教與文化交流情誼。

典禮在鐘鼓齊鳴中莊嚴展開，台中市政府與基隆市政府團隊、奠濟宮全體委員共同向開漳聖王等列位尊神上香祈福。在祈福儀式中，上香呈文分別祈求大台中風調雨順、盧秀燕市長政躬康泰、謝國樑市長事事順利；並庇佑兩地市民闔家平安如意。

在隨後進行的「三獻禮儀式」中，由盧秀燕市長進行初獻禮「獻花」，謝國樑市長進行亞獻禮「獻果」，並由謝文賢主委進行終獻禮「獻財帛」。全體行三鞠躬禮後，盧市長正式將匾額贈予奠濟宮，現場鐘鼓齊鳴、鳴砲慶賀，氣氛熱烈隆重。

謝國樑在致詞時熱烈歡迎盧市長的到來，並表示盧秀燕市長是道地的基隆人，畢業於基隆女中，先前基女百年校慶時也特別回母校送上祝福，是一位充滿「飲水思源」精神的政治人物。強調此次盧市長親臨奠濟宮贈匾，不僅象徵開漳聖王威名遠播、獲得跨縣市的認同與尊崇，更代表了基隆與台中兩市之間深厚的文化交流。

在完成三獻禮及贈匾儀式後，謝國樑也特別邀請盧市長走訪基隆廟口，品嘗在地知名小吃，重溫基隆的人情味與飲食文化，現場互動熱絡、氣氛輕鬆愉快，為這場莊嚴隆重的宗教交流活動增添溫馨親切的一面，也為兩市未來持續交流合作留下美好註腳。