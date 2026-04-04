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社會 社會焦點 保障人權

2親人教唆表姪性侵！少女路邊慘遭狼爪　他急賠50萬換免囚

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女和3親戚喝啤酒聊天，竟遭侵犯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名少女美美(化名)和3名親戚到籃球場喝啤酒聊天，期間堂姊和表姪唆使另名表姪阿偉(化名)侵犯美美，阿偉竟真的照做，將美美帶到附近道路旁性侵。全案經桃園地院審理，法官審酌阿偉以50萬和被害人調解，依他犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。

判決指出，少女美美於2023年1月21日晚間9點多，和堂姊與2名表姪到籃球場喝啤酒，過程堂姊和表姪教唆另名表姪阿偉性侵小美，阿偉竟真的把每美美帶到籃球場附近路邊，不顧美美推拒性侵得逞。事後美美報警處理，將3名親戚都告上法院。

法官指出，阿偉雖以徒手方式性侵美美，但並未對美美造成嚴重外傷，和嚴重暴力性侵犯有別，加上阿偉以50萬和美美及其父親和解，父親也認為阿偉在第一時間道歉，後續看起來也真心認錯，雖然女兒至今仍處在創傷中，但他們願意接受阿偉的道歉。

法官認為，阿偉身為美美旁系7等血親關係，本應互相照料，卻在酒精作用下受旁人唆使，沒有克制性慾性侵美美，理應受到譴責，審酌阿偉犯後始終坦承犯行，態度尚可等情，依他犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。另外涉嫌教唆性侵的堂姊和表姪因未成年，交由少年法庭另案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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標籤:性侵案桃園法律判決親戚犯罪司法審理

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