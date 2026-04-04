18歲公民權修法下週排審　藍委：全力支持樂見朝野合作

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會下週排審攸關18歲公民權的相關修法，朝野立委均提出草案，主張將選舉權從20歲下修至18歲。內政委員會下週輪值召委、國民黨立委廖先翔表示，18歲公民權的討論，希望可以讓年輕朋友有更多的時間提早了解，有充分的時間來決定要如何投下神聖的一票；藍委羅廷瑋也說，藍委會全力支持，樂見朝野合作，期待讓每一位新加入的公民，都能在這個社會中發揮影響力，讓台灣的民主持續向前。

廖先翔今天透過媒體群組表示，會安排內政委員會審查選罷法的修法，是因為年底就要進行地方選舉，要盡快把選制確定，避免在選前有任何異動，造成選舉上的不公。

廖先翔指出，而針對18歲公民權的討論，目的是希望如果屆時地方選舉有開放18歲公民權，可以讓年輕朋友有更多的時間提早了解，有充分的時間來決定要如何投下神聖的一票。

羅廷瑋也提到，針對18歲公民權法案，朝野都支持。也代表他們對年輕世代的信任與期待。讓18歲就能參與投票，是讓更多年輕人提早參與公共事務，也讓民主更加完整的一步。這次朝野能夠形成共識，是一個非常正面的發展。若順利三讀通過，將有近20萬名首投族加入，相信這不只是人數的增加，更會為台灣帶來更多新的觀點與活力。

羅廷瑋說明，年輕人對社會的關心與參與，其實一直都在，讓他們擁有參與的權利，就是對未來最直接的投資。藍委會全力支持，樂見朝野合作，期待讓每一位新加入的公民，都能在這個社會中發揮影響力，讓台灣的民主持續向前。

