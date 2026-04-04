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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「刀已架在脖子上」　賴苡任開嗆：再說我出賣同志就公開北檢筆錄

▲▼ 發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任在台北市選委會前宣布送件失敗。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨士林北投議員擬參選人賴苡任。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨士林北投議員初選打得激烈，擬參選人賴苡任過去因罷免案捲入偽造風波，牽連許多黨內人員，因此遭黨內檢舉出賣同志，近期還遭爆涉碩論抄襲觀點。根據市黨部規劃，該選區初選電話民調4月23日起連做3天，賴發臉書表示，「刀已經架在了我的脖子上」，如果再有人說他出賣同志、抓耙仔，將公布所有人在調查局及北檢的訊問筆錄。

賴苡任昨在臉書表示，知道這些日子以來大家對他有很大的期待，大家的心情也陪著他的狀態一起七上八下，像是泡三溫暖一樣。很抱歉，讓大家操心了，「就像是要去西部拓荒的牛仔，你們都是我的家人，無論是基於什麼原因而陪我走上拓荒之路，我有責任帶著大家往目標前進，最後抵達目的地」。

賴苡任說，過程中定會遇到困難，需要跋山涉水、翻山越嶺，更會遭遇日曬雨淋、凜冽寒風，正因為走的路線不是捷徑，而是過去沒有人走過的路徑，所以難免崎嶇，難免波折。

賴苡任表示，這幾個月下來，他始終走在最前面，隊伍中有人離開，也有人加入；有人討厭他，也有人喜歡他。他說，他不介意有人離開隊伍，因為要照顧那些留在隊伍中的人，沒有時間停下來糾結「你討厭我」的理由。

但賴苡任直言，「最近已經有人把刀架在我的脖子上了，如果我再不反擊，我便會倒下，我的屍首將會躺在自己的血泊中」。

「因此，我正式宣佈，如果黨內有人再說我是『出賣同志』、『抓耙仔』，我將會公佈『所有人』在調查局及北檢的訊問筆錄。」賴苡任說，這個「所有人」，就是字面上的「所有人」，無論你過去是無名小卒，還是身居高位，無論你是不起訴，還是被起訴。

賴苡任表示，過往他一再隱忍，但發現委屈不能求全，甚至只會招來更多的豺狼攻擊，「我可以在終點前倒下，但我必須向一直陪我走在這條路上的所有人交代。我可以倒下，但我要證明你們沒有跟錯人；我可以倒下，但我要讓真正的小人現原形；我可以倒下，但我認為支持者有知的權力」。

賴苡任說，一旦公布所有訊問筆錄，社會將自有公斷，什麼人說了什麼話，誰背叛了誰，誰又出賣了誰，屆時會一目了然，所有的來龍去脈便會攤在陽光下，交給人民去檢視。

最後賴苡任也提到，日前的協調會經戴錫欽議長確認，在黨紀案還沒有最終確認前，不能剝奪他參加初選的資格，「我想向議長表達謝意，您的一句話讓我能把心靜下來好好面對選民、好好服務選民、好好尋求選民的支持。謝謝議長」。

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