約會好幾次！女生「1反應」讓他想放生：連搭公車都是我幫忙

▲原PO和女生互有好感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，他和一個女生互有好感，但兩人多次約會，皆由他主動結帳，且女方似乎沒有分攤開銷的意願。他坦言自己不缺錢，但也不願被當作提款機，因此想知道，面對此情況，他該如何溝通？貼文曝光後，引起討論。

雙方約會他全買單

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這名男網友在Dcard上，以「女生一直讓男生付錢正常嗎？」為標題發文。原PO表示，近期與一名女生多次相約吃飯看電影。為避免尷尬，他都會主動結帳，但他發現，過往對象通常會輪流付錢或事後回請，該名女生卻毫無出錢打算，連搭公車都由他投幣。

自認條件不差，不想當ATM

原PO接著強調，自己並非斤斤計較的人，且外表不差，加上學生時期就有每月7至8萬元的高收入，女方條件並未讓他覺得是越級打怪。他表示，自己只是不願被當ATM，所以想知道這種狀況是正常的嗎？也不知道該怎麼與對方溝通，還是他就乾脆放生女方？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「價值觀不合的話，包一包準備下船，她去找願意心甘情願付錢的，你去找會互相的」、「你去找會互相的，她去找全付男」、「那就事後跟她拿回來，剛剛是我先代墊，你的是多少多少。如果她不給或是把你封鎖，你剛好過濾掉一個，我會恭喜你」。