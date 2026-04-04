沒拿到皮克敏明信片！幾小時後「不可思議的事發生了」她超驚喜

▲蘇巧慧收到想要的明信片。（圖／翻攝自Threads／su.chiaohui）

網搜小組／曾筠淇報導

任天堂手遊「Pikmin Bloom」（皮克敏）近日在台爆紅，掀起全民散步的熱潮，許多藝人、名人、政治人物也在玩。民進黨新北市長參選人蘇巧慧就發文分享不可思議的事情，她原本在遊戲中看到一張很漂亮的明信片，卻因缺少道具只好忍痛放棄，沒想到沒多久後，居然有皮友寄給她，讓她相當驚喜！貼文曝光後，引起討論。

沒菇券只好放棄！蘇巧慧突收明信片超驚喜

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蘇巧慧在Threads上發文表示，她昨天中午玩皮克敏時，看見一個蘑菇，由於那邊的明信片十分漂亮，所以她本來想要打菇，但無奈身上已經沒有免費的菇券可以使用，只好忍痛放棄。

然而奇妙的是，幾個小時過後，蘇巧慧竟然從皮友那邊，收到了她想要得到的明信片，「這是什麼奇妙的狀況？」由於該地標的名稱為「隨時的幫助」，因此蘇巧慧就直呼，這個地點的名字實在取得太好了，她覺得非常驚喜。

貼文曝光後，寄送明信片的網友就留言，「天啊是我送過去的，挑了很久莫名一直被這張吸住，也太巧了吧啊啊啊啊，剛好是巧慧想要的太好了」。蘇巧慧對此也回應，「我真是太驚喜了！大感謝」。

其他網友也紛紛回應，「我有張全都是藍皮的，很像雨滴」、「巧慧想要，巧會得到」、「巧慧的皮克敏特別好玩」、「特殊的緣分」、「心想事成的威力」、「重點是這張明信片打到四星耶，才月初戰力怎麼有辦法衝到這麼高的。皮友們都是高手」。