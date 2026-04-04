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南投狼師長年性侵女童「追訴期過僅4人能起訴」　受害者現身籲修法

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南投縣前大鞍國小校長劉育成是狼師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣前大鞍國小校長劉育成任教34年，卻長期猥褻、性侵多位國小女童，清查迄今已近40名學生受害，然而，因現行法律追訴期的限制，36名受害者中，僅有4位因案發時間較近得以成功起訴，南投地院一審判劉15年8月；受害者之一的莊純青昨公開露面，控訴司法體制追訴期對兒少性暴力受害者的不公，呼籲體制應該給這些兒少事件的受害者一點時間，成年後再開始起算追訴期，避免法律成為兒少性侵犯的保護傘。

南投地院依加重強制性交等罪判劉育成15年8月；因劉已交保需戴電子腳環監控，劉稱自己做臨時工，希望解除科技監控，台中高分院仍認有必要，裁定延長境管、科控8月，可抗告。而劉育成惡行期間，多位南投縣教育人員知情未報，事發至今，南投縣政府未全面究責相關違失包庇人員，以「情節輕微」為由不懲處。

適逢兒童節，時代力量於昨發布「帶著秘密長大」系列專訪短片，揭露南投竹山劉育成案受害者莊純青長達二十多年的創傷與奮鬥。影片中，莊純青公開露面，控訴司法體制追訴期對兒少性暴力受害者的不公，更呼籲體制應該給這些兒少事件的受害者一點時間，在成年後再開始起算追訴期，避免法律成為兒少性侵犯的保護傘。

倖存者莊純青回憶，國小六年級時遭老師劉育成強行拉上車猥褻，雖當場掙脫並向家長求助，但在當晚地方名流、校方與民代的斡旋下，最終僅以「轉校、不追究」草草了事。2023 年台灣 MeToo 運動爆發後，莊純青在PTT上寫下自己的遭遇，陸續聯繫上其他受害者，為了揭開真相，她與夥伴花費數月翻閱畢業紀念冊、核實身份，最終整理出66個資料夾、395個檔案，證實受害者至少高達 36 位。這段期間，加害人劉育成不僅未受懲處，反而一路升任校長，在四所學校間橫行無阻。

莊純青透過民間力量完成了體制三十年來未竟的職責，揭發了這起狼師案的真相，然而法律卻給了倖存者沉重的一擊。因現行法律追訴期的限制，36名受害者中，僅有4位因案發時間較近得以成功起訴，其餘受害者幾乎都因「時效已過」遭法律拒於門外。

莊純青在影片中無奈感嘆，司法彷彿在對倖存者說：「不好意思，你遲到了，我們這個門已經關起來了，你沒辦法提告了。」 莊純青也呼籲，兒少性侵的受害者應該在他們成年後再開始起算追訴期，在有判斷能力的時候，給他們一點時間才是公平的。

時代力量表示，莊純青的故事絕非特例，而是台灣法律體制的漏洞。現行追訴期未考慮幼年受害者的身心特質，往往在被害者具備足夠心智與勇氣面對創傷時，法律卻已過了追訴期限。

為了聲援受害者，時代力量於連假期間啟動「帶著秘密長大」全台街頭連署，呼籲大眾在歡慶兒童節之際，也能關注這些帶著秘密長大的孩子，透過線上或實體連署，聲援兒少性侵追訴期釋憲，讓大法官聽見人民的聲音，共同推動追訴期制度的改變，還給倖存者遲來的正義。

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