石破茂7至8日訪韓！與李在明午宴談「穿梭外交」　強化日韓合作

▲南韓總統李在明、日本前首相石破茂過去曾三度會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電導

日本前首相石破茂預計7日至8日啟程出訪南韓，計畫會晤南韓總統李在明，目前仍與韓方協商中，並在出席當地智庫論壇時發表演說，雙方將針對日韓關係與東北亞區域安全情勢交換意見，再度確認「穿梭外交」的重要性，延續前任首相岸田文雄為日韓關係破冰的外交努力。

根據日媒《產經新聞》、《讀賣新聞》，日本政府多名關係人士透露，石破茂此行將以兩天一夜形式在首爾進行，8日與李在明會晤，並預計出席由韓方安排在首爾某飯店所進行的午宴，雙方將確認日韓領導人之間「穿梭外交」的重要性，針對東北亞安全情勢交換看法。

據悉，過去石破茂擔任日本首相期間，曾與去年6月就職南韓總統的李在明進行3次首腦會談，致力改善日韓兩國長期以來因歷史與領土問題而緊張的關係，奠定以未來為導向的合作基礎。

韓媒《News1》引述外交圈人士說法分析，認為儘管石破茂已非現任日本首相，但他仍持續致力於改善日韓關係，透過穿梭外交模式深化雙方互動，期盼在雙邊關係中扮演「關鍵人物」的角色。

此外，石破茂預計8日前往首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul），出席由南韓智庫峨山政策研究院主辦的年度論壇「Asan Plenum 2026」開幕典禮，將以「同盟現代化」為主題發表演說。外交人士指出，此行象徵日本希望延續日韓對話與合作，並在區域安全與合作領域持續發揮影響力。