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柬埔寨出重手打詐！首部網路詐騙法上路　最重關10年、罰800萬

▲▼柬埔寨金邊警方在一處旅館進行打擊網路詐騙行動，查獲多台電腦和工作站。（圖／路透）

▲柬埔寨金邊警方在一處旅館進行打擊網路詐騙行動，查獲多台電腦和工作站。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

柬埔寨議會於當地時間3日通過首部專門針對網路詐騙中心的法律，這些詐騙中心被指控從國際受害者手中詐取數十億美元。柬埔寨政府表示，此法將加強全國範圍的「清理行動」，防止詐騙中心再度出現，同時打擊網路詐騙對經濟、旅遊及投資的影響。

根據《路透社》，柬埔寨司法部長瑞思（Keut Rith）指出，這部法律「嚴格如捕魚網」，目的是徹底根除網路詐騙，保障國家與人民利益。他表示，新法規定，涉及網路詐騙的人可被判2至5年有期徒刑，並處最高12.5萬美元罰款；若詐騙涉及犯罪集團或多名受害者，刑期可延長至10年，罰款最高達25萬美元（近新台幣800萬元）。

此外，法律還針對洗錢、收集受害者資料及招募詐騙人員行為訂定懲罰條款。

報導指出，柬埔寨過去並無專門針對網路詐騙的立法，但嫌疑人曾以剝削性招募、加重詐欺及洗錢等罪名被起訴。近年來，國際社會高度關注柬埔寨詐騙中心活動。英國日前對其所稱的「柬埔寨最大詐騙集群」以及用於交易被盜個人資料的線上加密貨幣平台實施制裁，指出這類園區通常將員工關在受守衛的園區內，並迫使他們實施網路詐騙。

柬埔寨政府長期以來淡化詐騙園區存在的說法，但以往打擊行動效果有限。該國官員表示，最新清查行動範圍更廣，目標是關閉數百個詐騙場地，並拘留高層人員。

近期案例包括將前金融集團匯旺創始人李雄（Li Xiong）引渡至中國，指控其為犯罪組織洗錢。今年1月，柬埔寨華裔商人、太子集團控股董事兼主席陳志（Chen Zhi）亦因經營殘酷網路詐騙及洗錢行動被逮捕並引渡中國。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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