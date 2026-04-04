政院遲未發布中選會人事令　藍轟：選擇性行政侵蝕法治破壞憲政

▲國民黨團首席副書記長許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院上月通過中選會人事同意權案，核准主委被提名人游盈隆等4人，但行政院至今未啟動交接與就職程序。行政院表示，已釋出善意但未獲立院回應，若立院展現誠意，政院將配合程序。對此，國民黨立委許宇甄批評，行政權本應受立法權制衡，但行政院長卓榮泰上任以來，對三讀通過法律採取「不副署、不執行、不編預算」，如今在人事案上更演變為「不任命」，已非個案，而是憲政秩序遭破壞。她質疑，行政院以選擇性行政取代依法行政，以拖延與消極不作為掩飾抗拒，將法治淪為政治工具。

許宇甄進一步指出，依憲政慣例與法治國原則，立法院行使人事同意權，一旦程序完備，行政機關即負有形式發布的義務，並無任意延宕或扣押的裁量空間。中選會人事案通過已逾兩週，行政院仍遲未發布人事令，明顯逾越合理行政作業期間，這不是行政怠惰，而是對立法權的實質否決與抗衡。

許宇甄質疑，年底就要舉行九合一大選，行政院刻意不發佈中選會人事令，是想要繼續操弄選舉？還是想沒收選舉？

許宇甄嚴正批評，當行政院可以對法律選擇性執行、對預算選擇性編列、對人事任命選擇性發布，「依法行政」便淪為空洞口號。這種以「不作為」包裝的權力行使，既迴避政治責任，也規避制度監督，其實質效果與積極濫權無異，甚至更難被即時制衡，已構成一種隱蔽而持續的權力擴張，根本是在為行政獨裁鋪路，對台灣民主構成嚴重威脅。

許宇甄強調，法治國的核心不在權力的強大，而在權力的限制；當行政院習慣以消極不作為對抗立法權，將憲政義務轉化為政治鬥爭選項，權力分立便不再是制度保障，而會淪為裝飾品。若此惡風不止，侵蝕的不僅是個別法案或人事案的正當性，而是整體憲政秩序的根基。

