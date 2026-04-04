李四川反咬鄭運鵬抄襲他2020主視覺　但鄭2019就在用榔頭照

▲鄭運鵬貼圖。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，以卡通風格的他扛著一把大巨錘呈現，但有網友發現抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的競選照片。李四川今（4日）受訪時反嗆，2020年他就已經用Hammer來做為他所有臉書的主視覺，鄭運鵬是2022年拿了榔頭，「照道理他應該是抄襲我」。但若要溯源，該造型實際上在鄭運鵬2019年出的貼圖中就存在。對此，綠委蘇巧慧今受訪時僅回應，每個團隊都會有自己的創意跟想法，都尊重。

▲前立委鄭運鵬在2022年8月，發文貼出與2019手持榔頭的對比照。（圖／翻攝FB／鄭運鵬）

新北市長候選人、綠委蘇巧慧今和新北市議員張維倩、張嘉玲，議員參選人張志豪再次前往中和景新街市場掃街。蘇巧慧表示，今天已經是她和議員們第二輪的市場掃街，她非常感謝每一區的民進黨議員和議員參選人都團結作戰，今天在市場也遇到許多民眾說「喔！又在市場看到你！」，可見她和新北隊認真、勤走基層也獲得越來越多民眾的肯定和支持。

蘇巧慧指出，從各項民調看來，她參選六百天的努力也得到很正面的回饋，尤其獲得愈來愈多中間選民的支持，因此她會繼續維持這樣的步調，成為市民最好的選擇。

蘇巧慧說，進步的新北是彩色的，做為一個首長，要照顧的是不分黨派色彩的所有市民。所以她參選以來一直秉持「溫暖、創新、會做事」的態度來帶領團隊，除了提出照顧市民的政見，也深入大街小巷去請益，做為提出更多產業、就業和提升城市競爭力的政見基礎。

對於媒體詢問李四川主視覺涉及抄襲。蘇巧慧回應，每個團隊都會有自己的創意跟想法，都尊重。那像我的話，我們就是溫暖、創新、會做事，就是愛心、閃電，還有燈泡。很喜歡我們的主視覺，大家可以在我們設計的文宣上面，看看哪些地方可以看到我們的愛心、閃電和燈泡。

針對媒體提問「鄭習會」，蘇巧慧表示，只要以不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的前提來做交流，任何正向的兩岸交流，相信國人都會樂觀看待。

蘇巧慧強調，台灣是一個主權獨立的民主國家，所以面對外在的威脅，國人應該要立場一致。希望兩岸威脅少一點、互助多一點，一起讓人民的生活更進步。

