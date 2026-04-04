深夜大雨路滑！載雞車北宜公路失控翻覆　2人受困車內

▲楊男駕駛大貨車在北宜公路翻覆，載送的雞隻掉出滿地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區北宜公路15.8公里處，今天（4日）凌晨發生一起貨車翻覆事故。當時一輛載滿雞隻的大貨車，沿著北宜公路從宜蘭出發，行經事故地點時，疑似發生故障導致失控，在一處彎道翻覆至對向車道，所幸，車上駕駛及乘客並無生命危險，警消協助脫困後，由救護車送醫治療，事故原因仍待警方釐清。

據了解，載滿雞隻的大貨車駕駛32歲楊姓男子，今天凌晨1時許，載著49歲范姓男子從宜蘭出發，沿著北宜往台北方向行駛，行經15.8公里一處右彎時，楊男踩煞車時發現失靈，當時又下著大雨，在無法減速下直接衝到對向車道，並朝左側翻覆，所幸，並未波及其他民眾。

▲警消抵達，將受困車內的楊男及范男救出，並送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於大貨車翻覆，楊男及范男受困於車內，連忙打119求救；警消趕抵，協助2人脫困後，發現楊男左手及左腳撕裂傷、左腳踝骨裂，范男則左手擦挫傷，由救護車送往新店耕莘醫院治療；警方到場，並未發現有毒、酒駕情況，發生事故詳細原因，仍待後續進一步釐清。

▲楊男駕駛大貨車衝至對向車道翻覆，所幸未波及其他車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）