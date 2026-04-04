民眾黨傳下周開鍘李貞秀　許甫：一念放下萬般自在

▲民眾黨議員參選人許甫福德市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀近來是非多，先是開直播烏龍爆料創黨主席柯文哲給高虹安700萬，還被爆料疑似是高虹安貪污案的檢舉人，傳出中評會擬在下周開鍘。對此，台北市松山信義區議員參選人許甫今（4日）受訪喊話，「一念放下萬般自在」，建議李貞秀摒除雜音、好好傾聽心裡的聲音，會發現海闊天空。

李貞秀日前因開直播失言，遭黨內大批支持者檢舉，連苗栗縣副縣長賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠都具名檢舉；接著又被爆料，疑似就是高虹安貪污案的檢舉人，引發誠信問題的質疑。針對相關爭議，李貞秀昨突在臉書發文「敬畏上帝，盡忠職守，好人一生平安」，儘管助理說明是針對近日國際戰事紛擾，但仍耐人尋味。

外傳下周擬開鍘李貞秀，民眾黨發言人張彤表示，相關檢舉案件一直以來都是交由獨立行使職權的中評會做後續審議，「有關李貞秀委員的檢舉案，目前中評會也在審議中，對於後續相關裁處、有無違反黨紀規範，待審議結果出爐後，會進一步跟外界報告」。

許甫今上午受訪時引用佛門經典，呼籲李貞秀「一念放下萬般自在」，最近社會有非常多的雜音，相信也影響李的心理情緒，「摒除一些雜音、好好傾聽自己心裡的聲音，然後一念放下萬般自在，就會發現海闊天空」。

至於外傳李貞秀揚言若被開鍘的話將提告，許甫說，這也是雜音、謠言，他沒有聽到李貞秀本人這邊有這樣說過。