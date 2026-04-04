國光客運慘了！過彎超狠「驚險閃過對向機車」　下秒撞整排14車

記者沈繼昌／桃園報導

一輛國光客運昨（3）日下午行經桃園區民生路右轉成功路時，失控撞上右側一整排汽機車，桃園警方據報到場處理，經查造成1輛自小客車、13輛機車被波及，幸未造成人員受傷。員警為肇事馬姓駕駛實施酒測，酒測值為零，警方初判可能是客運過彎角度未掌握、操作不當肇事，後續肇事責任與賠償則由警方調查釐清。

▲國光客運昨天下午行經桃園區民生路右轉成功路時，失控撞上右側一整排汽機車，圖為碰撞前瞬間畫面。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，肇事者是國光客運33歲馬姓男子，昨天下午2時17分許，由民生路右轉成功路時，雖然閃過對向等紅燈的機車，但疑因轉彎過頭，衝撞路旁停放一整排汽機車後煞住，巨大撞擊聲嚇壞路旁汽機車與行人，桃園警方據報到場處理，所幸未造成人員傷亡，車上乘客亦未受傷。

▲國光客運昨天下午行經桃園區民生路右轉成功路時，失控撞上右側一整排汽機車。（圖／桃園警分局提供）

員警統計造成1輛自小客及13輛機車，員警獲報趕抵現場疏導交通，迅速排除事故障礙，經實施實施酒測，酒測值為零，至於肇事責任與賠償則由警方後續調查釐清中。

桃園警方呼籲汽機車駕駛人，行經路口應減速慢行，大型車輛更應注意過彎迴旋半徑，以維護行車安全。

▲國光客運昨天下午行經桃園區民生路右轉成功路時，失控肇禍，還撞上路旁停放自小客車。（圖／桃園警分局提供）