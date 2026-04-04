傳待立院通過中選會新名單才交接　行政院：立院若展現誠意就配合

▲中央選舉委員會目前因人數不足無法開會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月。立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人後，行政院迄今仍未啟動交接及就職程序。外傳，行政院擬再提出新一波名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜。對此，行政院表示，政院在釋出善意後卻未獲立院誠意，在野黨仍封殺3名被提名人，卓院長也曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

目前中選會僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並做出決議等。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦名單李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人，則遭藍白封殺。

行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時已表態，把獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，而民進黨、行政院提出的4人中，只挑他們能接受的，其他3人全部落選，「談何誠信？如何合作？」行政院會再送名單，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長於去（2025）年9月初，主動向立法院韓國瑜院長表達行政立法兩院共同合作的善意，在韓院長允諾協助後，行政院也依韓院長建議，以及在野黨的要求，於在野黨黨主席改選完成後，發函請立法院三黨黨團推薦中選會名單。

李慧芝指出，不過，在行政院釋出善意後，卻未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了3名被提名人，「行政院礙難接受這樣的結果」，她強調，卓院長也曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。