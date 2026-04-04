快訊／12縣市豪大雨特報　下到晚上

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布豪大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4）日苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、台中市及彰化市有局部大雨或豪雨，新北至桃園、新竹市、雲林至台南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

豪雨特報

影響時間：04日上午至04日晚上

＊大豪雨：苗栗縣

＊豪雨：新竹縣、台中市、彰化縣

＊大雨：新北市、桃園市、新竹市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面影響，天氣不穩定，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風。

由於降雨明顯，今日中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到25度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約19到23度。

明日鋒面影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部有局部短暫陣雨或雷雨；白天起鋒面結構變差，降雨減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。



資料來源：氣象署