入春最強鋒面「今晚再轟一波」　西部嚴防豪雨

記者李姿慧／台北報導

鋒面發威，對流旺盛雨勢猛烈，全台天氣不穩，今（4日）清晨苗栗、台中雨勢明顯，苗栗、新竹更達大豪雨等級，晚間西半部及中南部仍有大雨或局部豪雨，這波鋒面是入春以來降雨最明顯一波。下周一、二將再有一波鋒面，一直至下周三前，各地降雨機率仍偏高，周三到周五天氣才會逐漸回穩。

▲鋒面影響，西半部出現局部豪雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前台灣正受到鋒面影響，鋒面從東方海面通過台灣，一路延伸至華南地區。在鋒面影響下，從昨晚到今天對流發展旺盛，台中至彰化一帶降雨相當顯著。此外，南部外海也有較強回波逐漸發展並朝陸地移動，預估稍晚南部沿海將出現一波明顯降雨，並可能伴隨強降雨及強陣風。

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▲今天累積雨量統計。（圖／氣象署提供）

根據氣象署統計，今日凌晨0時至目前累積雨量，苗栗縣三灣鄉大河達345毫米最多，新竹北埔鄉外坪269毫米，台中、桃園部分地區也超過100毫米。

短時強降雨更為驚人，苗栗造橋鄉3小時累積達275毫米，已超過大豪雨3小時200毫米的標準，新竹、台中、彰化及桃園也出現3小時100至接近200毫米的雨量。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠表示，今晚鋒面仍在台灣上空，從下半天到入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨。雖然明天白天雨勢會稍微趨緩，但下周一晚間另一波鋒面接近並影響台灣，中部以北及基隆北海岸降雨機率再度提高，影響時間將持續至周二，期間全台降雨機率仍高，尤其北部可能有大雨等級降雨。

這波鋒面在周三之後遠離台灣，周三到周五天氣將逐步回穩。

曾昭誠進一步指出，這波降雨自昨晚開始即受鋒面影響，對流性降雨明顯，並伴隨閃電與雷聲，夜間尤為明顯。隨著進入春季，對流發展將逐漸增強，目前這波鋒面是入春以來降雨最顯著的一波。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，未來一周受降雨影響，周三之前白天高溫約20至25度，降雨時感受偏涼，若短暫放晴仍略顯悶熱。周三後隨天氣穩定，高溫將回升至30度左右，南部甚至更高；各地早晚低溫約20至23度。

此外，下周一環境偏暖，馬祖可能出現低雲或霧，往返旅客需留意航班資訊。