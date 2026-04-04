來台62年一生奉獻蘭陽平原！義大利神父秘克琳辭世　享壽91歲

▲義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳今早逝世，享耆壽91歲。（圖／翻攝自Facebook／天主教蘭陽青年會）

記者葉品辰／宜蘭報導

義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳，將一生奉獻給台灣、深愛蘭陽平原，今(4)日上午7時21分於羅東聖母醫院安詳辭世，享耆壽91歲。消息傳出後，各界不捨哀悼，感念他長年以藝術推動文化外交，讓世界看見台灣。

秘克琳神父1935年出生於義大利，1964年來台傳福音，1966年創辦蘭陽舞蹈團，帶領團員巡迴世界各國演出，突破當時外交困境，成功將台灣文化推向國際舞台。他也創立天主教蘭陽青年會，並長年協助推動宜蘭國際童玩節，邀請各國表演團體來台交流，為宜蘭打開世界之窗。其一生深耕台灣逾一甲子，2017年以文化藝術卓越貢獻歸化台灣國籍，2023年獲頒「義大利之星」爵士勳章，去年更獲宜蘭縣政府頒發榮譽縣民證。

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▲秘克琳來台62年，將人生毫無保留奉獻給台灣。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

羅東聖母醫院今早發出訊息表示，秘克琳神父已安詳回歸天父懷抱，形容他「沒有離開，只是先一步回到至美至善的天主身邊」，並盼他的愛化作蘭陽平原的微風，持續守護這片土地。院方指出，神父將人生最精華歲月毫無保留奉獻給台灣，不僅是宜蘭人心中的「秘爺爺」，更是台灣文化發展史上不可或缺的重要人物。

此外，教會也透過臉書發文證實死訊，回顧秘克琳神父自義大利來台60多年，無論是帶領蘭陽舞蹈團走向國際，或催生童玩節促進文化交流，都傾注全部心力。他生前曾說「台灣是我的故鄉」，以藝術點綴信仰、用色彩溫暖人心，將台灣推向世界舞台。