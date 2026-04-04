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「職業運動員」稱霸中小學生志願！　醫師排名愛恨兩極最特殊

▲女童,小學生。（圖／CFP）

▲根據最新調查，職業運動員再度蟬聯小學生最嚮往職業首選。（示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

今天兒童節，國語日報發布最新「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，職業運動員再度蟬聯小學生最嚮往職業首選，且在中學生組，也從去年第八名躍升到今年第一名。醫師在中小學生心目中呈現兩極化，同時入選最喜歡與最不喜歡職業的前五名。

2026「兒少大未來」職業探索問卷調查，由國語日報在3月5日到25日透過網路線上調查，完成小學生有效樣本數1286份，中學生296份，並選在今天（4日）兒童節公布調查結果。

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▲▼最新職業調查顯示，職業運動員成為中小學生最嚮往的職業首選。（圖／國語日報提供）

▲最新調查顯示，職業運動員再度蟬聯小學生最嚮往職業首選。（圖／國語日報提供）

調查結果顯示，小學生最喜歡職業前三名是職業運動員、電競選手以及直播主／網紅／Podcaster／YouTuber，其中職業運動員再度蟬聯小學生最喜歡職業首選，而直播主／網紅／Podcaster／YouTuber則從去年第五名爬升到今年第三名，前十名新增「電腦工程師」、「髮型師／造型師／美甲師」，分別拿下第九名、第十名。

在中學生最喜歡職業部分，調查顯示前三名依序為職業運動員、機械工程師、醫師，除了醫師與去年相同，維持第三名外，職業運動員取代「畫家／插畫家／漫畫家／電腦動畫」，成為中學生最愛職業，機械工程師則擠下半導體製程工程師，成為第二個喜歡職業，反映出AI人工智慧快速發展進階到人形機器人與生活應用趨勢相關。

至於不喜歡的職業，調查顯示，小學生、中學生組前兩名都是農夫相關人員、漁夫，可能反映學生對職業的傳統刻板印象。醫師則連續幾年名列中小學生最不喜歡職業前十名，今年排序更分別上升一名，成為小學生最不喜歡職業的第三名，中學生最不喜歡職業的第四名。

▲▼最新職業調查顯示，職業運動員成為中小學生最嚮往的職業首選。（圖／國語日報提供）

▲最新調查顯示，職業運動員成為中小學生最嚮往的職業首選，醫師排名愛恨兩極最特殊。（圖／國語日報提供）

國語日報表示，醫師在中小學生心目中呈現兩極化，同時入選最喜歡與最不喜歡職業的前五名，可見雖然醫師薪水優渥、社會地位高，但醫療糾紛、過勞頻傳，也讓不少學生卻步。

至於最喜歡職業的原因，調查顯示前三個主因，包括自己的興趣、內容有趣、薪水高；最不喜歡職業的前三個原因，則是沒興趣、工作辛苦或危險、內容無聊。

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