無照男醉後飆速拒酒測！2千萬藍寶堅尼被扣車　慘噴24萬吊牌2年

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名46歲侯姓男子昨（3）日駕駛藍寶堅尼超跑，因車速過快遭警方攔查，駕駛下車時，員警即聞到濃厚酒味，不過駕駛拒絕酒測、駕照也早已被註銷。警方依法開單告發，並移置保管這部要價至少2000萬的陸上移動豪宅。



事發在3日深夜11點多，警方執行巡邏勤務時，在小港區高鳳路與孔鳳路口發現一部藍色超跑車速過快，隨即上前攔查。盤查過程中，員警發現駕駛侯男的駕駛執照早已被註銷，且身上散發明顯酒味。面對警方要求實施酒測，侯男態度消極表示「拒絕酒測」。

▲▼警方將超跑移至派出所保管，車身置放多個三角錐防撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



侯姓男子駕駛的超跑是藍寶堅尼Huracan STO V10，靜止加速到100公里僅需3秒，極速則可達310km/h，被稱為道路版賽車，新車價格約1990萬元，不過這類超跑通常會進行大量的客製化選配，最終的成交價往往破2000萬元。

警方當場告知拒測相關法律權利後，當場開單告發，超跑被移置到派出所保管，為保護這部移動豪宅，車身四周還置放多個三角錐防撞。

警方指出，侯男行為已違反《道路交通管理處罰條例》第21條及第35條等多項規定，違規代價驚人。因駕照註銷仍駕駛，面臨最高6萬元罰鍰，且車牌需吊扣3個月。酒駕拒測則直接處以18萬元罰鍰，該部藍寶堅尼更需面臨吊扣牌照2年，若車主欲領回車輛，必須攜帶身分證、行照、保管單及拒測罰鍰繳納收據方可辦理。