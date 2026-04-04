人潮湧現！墾丁大街「整條塞爆」現場畫面曝　網喊：國旅有救了

記者曾筠淇／綜合報導

國旅近年常被認為價格偏高，因此不少人都寧願出國玩。不過就有網友貼出墾丁大街昨晚的照片，可見許多民眾在這四天連假，都選擇到當地逛逛。人潮滿滿的照片曝光後，也引起網友熱議，「大家現在都跑墾丁」、「國旅有救了，那我先不去了」。

墾丁大街擠滿人

網友「@kai__4.8」昨（3）晚在Threads上發文貼出墾丁大街的照片，透露這是現場的人潮，可謂人山人海。從畫面可見，遊客確實擠滿墾丁大街，整條路從頭到尾都是人。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好多盤子在走路」、「啊不是說不去了，現在又一堆盤子」、「還好我北上」、「大家都回南部，北部超空」、「在這邊的都是有錢人，沒錢的都出國了」、「不是說國旅沒人去，結果假日都爆滿」、「大家現在都跑墾丁」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友則說，「我去過墾丁大街，賣的東西又不貴，不要再亂造謠了」、「少數老鼠屎清掉了，不要內鬥自己台灣人，還是有其他認真的店家，週二去人真的很少，逛起來很舒服，只消費有標價的店家」、「台灣人心態真的很妙，人多眾人酸，人少眾人酸」。

▲墾丁大街人潮 。（圖／「@kai__4.8」授權引用）

台灣祭辦在墾丁

這個連假有這麼多人衝墾丁，其實還有一個原因，屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區辦理台灣祭音樂活動，活動期間為4月3日至4月5日，因此早被預估會吸引大批人潮，還實施了交管措施。