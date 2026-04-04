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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前主播入李四川團隊遭掀黑料　藍小雞問蘇巧慧：支持違反勞基法嗎？

▲國民黨台北市議員鍾沛君（左起）、新北市議員江怡臻 、副發言人鄧凱勛等，14日舉行「林月琴成兒虐安全網破口、賴清德端出的不分區第一淪為推諉卸責第一！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新北市議員參選人鄧凱勛。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／新北報導

前主播蘇芷婕大學時期曾加入綠委郭國文立委競選團隊，如今加入新北市長參選人李四川團隊後，遭郭妻湯靜雯踢爆，蘇是「假面發言人」，更曾栽贓郭夫婦不照勞基法，引發討論。國民黨新北市板橋市議員參選人鄧凱勛反問民進黨新北市長參選人蘇巧慧，「你支持違反勞基法嗎？」且為什麼會讓曾經的支持者徹底看破手腳、選擇離開？無奈的是民進黨從來不思檢討，反而選擇造謠跟抹黑。

對於湯靜雯的言論，李四川3日力挺幕僚表示，現在對手提出8年前的事情，一定是針對他，因為過去這八年都不說，但是蘇芷婕加入他，現在就被提出這樣的問題，八年前她還是大三學生，沒必要對這麼年輕的年輕人做攻擊，這種負面的選舉他很不喜歡。

「蘇巧慧支持違反勞基法嗎？」，鄧凱勛也說，年輕人綠轉藍到底是郭國文訊號沒分享，還是慣老闆勞權意識太低落。民進黨為了選舉，不惜翻出一位年輕幕僚八年前、大三實習時期的舊聞來進行政治追殺，郭國文的夫人甚至以此作為「支持蘇巧慧」的理由。面對郭國文當年的勞資爭議，也必須嚴肅請教也正角逐新北市長的蘇巧慧，「妳支持違反勞基法嗎？」

鄧凱勛提到，整起事件爭議來自郭國文八年前對助理宣稱我們不照勞基法、沒有一例一休。過勞與低薪，一直都是現在年輕人心中最深切的痛。民進黨應該自己好好檢討，為什麼留不住年輕人？為什麼會讓曾經的支持者徹底看破手腳、選擇離開？無奈的是民進黨從來不思檢討，反而選擇造謠跟抹黑。

鄧凱勛問，年輕人選擇「綠轉藍」，究竟是年輕人有問題，還是民進黨實在太爛、郭國文委員行徑太離譜？勞基法是保障勞工的最基本底線，不是電信訊號，不能隨便「吃自助餐」，說郭國文有訊號就有訊號，說不適用勞基法就可以不適用勞基法。

鄧凱勛說，當年不好好面對青年幕僚的勞權訴求，八年後看見年輕人加入對手陣營，才急忙拿出來操作，負面選戰已經打到如此，讓人心痛。非常認同李四川所說，只要是優秀的年輕人，不分黨派都該給予機會與舞台。整件事真正該被檢視的，是那些平時把年輕人當免洗筷、用完即丟，出了事還不准年輕人抱怨的傲慢政客。最後要再問一次蘇巧慧，面對這樣踐踏勞權的黨內同志，妳認同嗎？

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