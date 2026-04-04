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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指抄鄭運鵬競選照　李四川：2020年我就用了「是他抄襲我」

▲▼ 李四川形象主視覺 。（圖／翻攝李四川臉書）

▲李四川形象主視覺 。（圖／翻攝李四川臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，以卡通風格的他扛著一把大巨錘呈現，但有網友發現，疑似抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的競選照片。對此，李四川今（4日）受訪時表示，2020年他就已經用Hammer來作為他所有臉書的主視覺，鄭運鵬是2022年拿了榔頭，如果說抄襲，「照道理他應該是抄襲我」。

李四川表示，對民進黨來看可能就是一張照片，但對他來講，拿斧頭或是拿榔頭是他的人生縮影。他在2020年在高雄的這個臉書成立的時候，就是「李四川Hammer」。

李四川提到，2022年鄭運鵬選舉拿了榔頭，可能理工科的理工男大概都會拿榔頭，但不管在新北市或是以前的城市的建設，他都會把榔頭、斧頭當做工程打拼的圖像。所以Hammer說實在從2020年就已經成立，如果說抄襲，「照道理他應該是抄襲我」。

李四川強調，2020年他就已經用Hammer來做為他所有臉書最主要的主視覺。Hammer不管是從台北市到台北縣到新北市，到行政院，又回來新北市，又到高雄，大家可以知道狼頭大概在每個地方都是有他該有的建設、該有的成果。「所以這個主視覺並不是只有拿個狼頭，而是我人生的縮影」。
 

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