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社會 社會焦點 保障人權

慶祝當5寶媽送80支iPhone 17？　受害者被騙8千元怒揭手法

記者黃翊婷／綜合報導

假網拍詐騙手法升級！彰化一名民眾小清（化名）在社群平台看到一篇文章，對方聲稱為了慶祝當上五寶媽，決定免費送出80支iPhone 17，本來以為自己好運撞上這樣的機會，結果最後iPhone沒有拿到，還賠了8000元存款。

▲▼iPhone 17。（圖／路透）

▲小清為了領取免費的iPhone 17，誤入詐團陷阱，反而賠了8000元。（示意圖／路透，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前公布一起案例，彰化民眾小清表示，他在社群平台Threads上看到一篇文章，一名女網友聲稱剛生了第5胎，為了慶祝決定免費送出80支iPhone 17，「我想說運氣這麼好，就私訊領取」，沒想到竟然是惡夢的開端。

小清說，女網友先給了他一個賣貨便連結，下單後卻顯示交易失敗，然後又引導他加了一名假客服的LINE，假客服要求打開所有銀行的網銀，說是要確認是否擁有領取資格，還要求下載一款行動支付APP並綁定金融帳號，再把產生的付款碼截圖，傳給假客服「驗證」。

小清懊悔表示，當時他一心只想拿到新手機，竟然乖乖照做，結果截圖傳過去沒幾秒，他帳戶裡的8000元存款就被領走了，這才驚覺遭到詐騙，最後不僅iPhone沒領到，反而賠了8000元。

刑事局提醒，假網拍詐騙手法已經從傳統的假賣場、假客服話術，進一步結合社群平台、通訊軟體及多元金流操作，民眾進行網路購物時，務必透過正規平台，切勿與網友私下交易或配合進行不明金流操作，以免受騙造成財物損失。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲常見的假網拍詐騙手法。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

此外，刑事局也公布常見的假網拍詐騙手法，詳細如下：

一、歹徒會引導被害人以手機操作開通網路銀行無卡提款功能，並要求將系統產生之無卡提款QR Code截圖及提款序號傳送予歹徒，進而持以提領款項。

二、過程中常搭配「帳戶異常」、「需完成驗證」、「解除限制」或「賣家帳號遭封鎖」等話術持續施壓，降低民眾戒心，甚至要求提供付款碼、QR Code或交易畫面等重要資訊，藉此取得交易或提領權限，進一步擴大損失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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