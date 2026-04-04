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強烈雷雨帶殺到台中彰化　天氣粉專示警：未來3小時防致災性雨勢

生活中心／綜合報導

受到鋒面影響，全台易有短延時強降雨。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「台中、彰化注意，強烈雷雨帶正在影響中，未來3小時注意猛烈、致災性雨勢。」

▲▼天氣 午後大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日西半部要防劇烈天氣。（示意圖／資料照）

根據中央氣象署說明，今日鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至台中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量超過200毫米，並伴隨著雷電及強陣風。

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氣象署指出，整體來說，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風。

▲▼台中、彰化注意，強烈雷雨帶正在影響中。（圖／取自颱風論壇）

▲強烈雷雨帶正在影響台中、彰化。（圖／取自颱風論壇）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文提醒，「台中、彰化注意，強烈雷雨帶正在影響中，未來3小時注意猛烈、致災性雨勢。」

另外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在臉書表示，「鋒面對流往中部來了，提醒中部的朋友要注意，尤其是中彰投地區，海峽南部的對流正朝向台南嘉義靠近，也要留意後續變化。」

他說，早上雨勢最大的點出現在苗栗造橋，3小時雨量最多達到274.5毫米，直接達到短時大豪雨程度，「遠超過預報模式資料的預測，真的是春雨當成梅雨在下的感覺~」

▲▼雷達回波圖。（圖／氣象署提供）

▲氣象署雷達回波圖。（圖／氣象署提供）

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