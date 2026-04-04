85歲嬤散步慘被機車「正面撞擊」頭部撞地　恐怖瞬間畫面曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區1日傍晚發生一起恐怖車禍，一名85歲李姓老婦人在鳳屏一路沿著慢車道漫步時，慘遭蔡姓男子（38歲）騎機車正面高速猛撞，強大衝擊力讓老婦人當場噴飛倒地，頭破血流，一旁路人嚇得尖叫「救命啊！撞到阿嬤了！」阿嬤送醫，目前還在醫院救治中，騎車的蔡男酒測值0，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲高雄85歲阿嬤散步遭機車狠撞（紅圈處）。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

警方調查1日傍晚5時59分，正值下班車流量高峰。38歲的蔡姓男子騎乘機車，沿著鳳屏一路往西行駛。疑似因為視線昏暗加上未注意車前狀況，蔡男反應不及，直接撞上行走在慢車道邊緣的李姓老婦（85歲）。

▲▼蔡男騎機車撞上路邊散步的阿嬤。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

目擊民眾形容，現場傳出「砰」一聲巨響，老婦人隨即重摔在地，動彈不得。蔡男也因重力不穩連人帶車滑行，全身多處擦挫傷。

救護人員抵達現場時，老婦人意識模糊，緊急被抬上救護車送醫搶救，目前還在住院中；蔡男則因多處皮肉傷，隨後自行就醫。林園分局獲報後派遣中庄所及交通分隊趕赴現場，一邊測繪一邊疏導交通。經檢測，蔡男酒測值為0，並無酒駕情事，至於詳細的肇事責任，仍有待警方進一步釐清。