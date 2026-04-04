　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹿港75歲嬤買菜拜拜被撞輾慘死！毒駕男拒檢肇逃　躲5hrs仍被逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一名75歲的阿嬤，昨(4日)上午騎機車去買菜，準備回家拜拜，沒想到卻在菜市場附近遭一輛闖紅燈拒檢的小貨車從後方高速追撞，整個人被捲入車底輾過，送醫後傷重不治。離譜的是，肇事是一名年約50多歲陳姓駕駛，撞人後加速逃逸，警方在案發後5小時內在其友人住處附近遭逮，經檢測確認有毒品反應，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的阿嬤。（圖／民眾提供）

這起事件發生在昨天上午，當時警方巡邏行經鹿港鎮中山路與博愛路口，發現一輛藍色小貨車紅燈右轉，立刻鳴笛要求停車。沒想到駕駛不但不停，反而加速逃逸。小貨車在逃逸過程中闖紅燈，於泉州街口從側後方猛力撞上騎機車的阿嬤。

機車遭猛烈撞擊瞬間解體、零件散落一地，阿嬤整個人被捲入車底輾過，當場重傷倒地，惡劣的是，肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去，跟在後方的警車馬上停車，員警立刻下車通報消防隊將阿嬤送醫。

▲毒駕男躲友人住處附近遭逮。（圖／民眾提供）

▲毒駕男躲友人住處附近遭逮。（圖／民眾提供）

遺憾的是，阿嬤左大腿有長達30公分的撕裂傷，腹部也嚴重瘀青，雖然送醫時還有生命跡象，但最後仍因傷勢過重宣告不治。據悉該名阿嬤每逢初二、十六都會拜拜，昨天正好是農曆二月十六，她專程騎車去鹿港早市買菜準備拜拜，沒想到回程路上就發生噩耗，家屬相當悲痛，更是難以接受。

警方全力追緝，五小時後在他鹿港鎮友人住處旁找到涉案的陳姓男子，他駕駛的貨車車頭明顯凹陷。經檢測，陳男酒精反應為零，但毒品反應呈現陽性，車內則未查獲毒品。警方強調，毒駕又肇事逃逸，行為惡劣，將依法嚴辦，絕不寬貸。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的阿嬤。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

罕見！透天「掛起10個凸面鏡」　命理師示警1狀況：恐產生嫌隙

村上宗隆8戰4轟震撼美職！　敵隊轉播也認證「真的很具威脅」

房好幾間！不少老一代「存款3、4千萬」卻過超省　一票爆有感

楊丞琳新加坡開唱「2年放鳥2次」！演出前8天舞台出包急取消　粉怒洗版

甩未婚生子風波！廖思惟被酸「眼睛P太大」　3字霸氣回應

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

更多熱門

相關新聞

鄰居整天揪團嗨唱！台東男火大開槍洩憤

鄰居整天揪團嗨唱！台東男火大開槍洩憤

台東縣鹿野鄉一名邱姓男子因不滿隔壁鄰居長期聚會唱歌，頻傳噪音，反應過後仍未改善，憤而持槍朝鄰居開了2槍，犯案後往鹿野山區逃亡，幸未造成人員傷亡。而邱男逃亡7天後在親友勸說下，到關山分局投案，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

嬤遭撞死家屬質疑沒逮人　警：先救人

嬤遭撞死家屬質疑沒逮人　警：先救人

無照男醉後飆速拒酒測　2千萬藍寶堅尼被扣車

無照男醉後飆速拒酒測　2千萬藍寶堅尼被扣車

社頭機車傳爆炸起火！濃煙火舌竄燒　住戶驚惶逃生　

社頭機車傳爆炸起火！濃煙火舌竄燒　住戶驚惶逃生　

85歲嬤散步慘被機車正面撞擊　頭部撞地

85歲嬤散步慘被機車正面撞擊　頭部撞地

關鍵字：

彰化鹿港毒駕衝撞影音

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面