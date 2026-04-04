鹿港75歲嬤買菜拜拜被撞輾慘死！毒駕男拒檢肇逃　躲5hrs仍被逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一名75歲的阿嬤，昨(4日)上午騎機車去買菜，準備回家拜拜，沒想到卻在菜市場附近遭一輛闖紅燈拒檢的小貨車從後方高速追撞，整個人被捲入車底輾過，送醫後傷重不治。離譜的是，肇事是一名年約50多歲陳姓駕駛，撞人後加速逃逸，警方在案發後5小時內在其友人住處附近遭逮，經檢測確認有毒品反應，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。





▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的阿嬤。（圖／民眾提供）

這起事件發生在昨天上午，當時警方巡邏行經鹿港鎮中山路與博愛路口，發現一輛藍色小貨車紅燈右轉，立刻鳴笛要求停車。沒想到駕駛不但不停，反而加速逃逸。小貨車在逃逸過程中闖紅燈，於泉州街口從側後方猛力撞上騎機車的阿嬤。

機車遭猛烈撞擊瞬間解體、零件散落一地，阿嬤整個人被捲入車底輾過，當場重傷倒地，惡劣的是，肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去，跟在後方的警車馬上停車，員警立刻下車通報消防隊將阿嬤送醫。

▲毒駕男躲友人住處附近遭逮。（圖／民眾提供）

遺憾的是，阿嬤左大腿有長達30公分的撕裂傷，腹部也嚴重瘀青，雖然送醫時還有生命跡象，但最後仍因傷勢過重宣告不治。據悉該名阿嬤每逢初二、十六都會拜拜，昨天正好是農曆二月十六，她專程騎車去鹿港早市買菜準備拜拜，沒想到回程路上就發生噩耗，家屬相當悲痛，更是難以接受。

警方全力追緝，五小時後在他鹿港鎮友人住處旁找到涉案的陳姓男子，他駕駛的貨車車頭明顯凹陷。經檢測，陳男酒精反應為零，但毒品反應呈現陽性，車內則未查獲毒品。警方強調，毒駕又肇事逃逸，行為惡劣，將依法嚴辦，絕不寬貸。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的阿嬤。（圖／民眾提供）