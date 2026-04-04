清明掃墓釀災！高雄燕巢整座山「發爐冒煙」　直升機高空投水

記者陳宏瑞／高雄報導

清明連假高雄山區野火連環燒不停，繼美濃、內門接連失火後，昨（3）日燕巢山頭再爆猛烈火警，整片山林瞬間化為火海，濃煙直衝天際宛如「火龍吞山」，場面駭人，甚至波及電力系統，造成1272戶一度停電，民眾嚇壞直呼「整座山都在冒煙」，現在控拍畫面曝光。

▲▼高雄燕巢山區山林大火，火勢蔓延面積遼闊，整片山區「都在冒煙」。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

據了解，火警疑似因民眾提前掃墓用火不慎引發，由於近期天氣乾燥，山區林木、竹林易燃，火勢迅速蔓延失控。下午2時許更傳出火勢延燒導致樹木倒塌，直接壓毀台電輸電線路，引發大規模停電，所幸台電人員緊急搶修，直到晚間才全面恢復供電。

從空拍畫面可見，燕巢山頭被濃煙全面覆蓋，火舌不斷竄出，場面宛如災難電影。空中勤務總隊接獲通報後火速出動，於下午3時55分升空支援，直升機先降落明陽中學掛載水袋，再飛往火場上空進行高空投水壓制火勢。救援過程分秒必爭，直升機來回穿梭火場上空，至傍晚5時許任務告一段落，共執行8架次投水，狂灑16公噸水量，與地面消防人員聯手圍堵火勢。基層消防員疲於奔命，在高溫與濃煙中持續奮戰，場面相當辛苦。

高雄近期山林火警頻傳，3月30日美濃公墓才因掃墓用火延燒近2公頃，昨（3 ）日內門也爆發1.5公頃火警，短短數日接連失火，消防局疲於應付，已動員上百人次投入救災。

消防局提醒，清明掃墓切勿心存僥倖隨意焚燒雜草，「人離火熄」務必落實，否則一旦釀災，不僅恐觸犯消防法，還可能面臨空污法與森林法重罰甚至刑責。慎終追遠之際，一把火恐讓山林付之一炬，也讓自己成為全民公敵。