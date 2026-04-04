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社會 社會焦點 保障人權

惡煞駕車撞門闖宅打人！被害人爭議多　曾直播嗆地方大老「垃圾」

▲嫌犯駕車衝撞民宅，人衝進住家毆打被害人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯駕車衝撞民宅，人衝進住家毆打被害人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山區4月3日下午驚傳囂張暴力案件！鳳山區環河東街一處民宅，遭多名男子分乘自小客車、自小貨車衝到現場，其中1輛小貨車還直接撞爛住家前車輛及大門，接著一群人持棍棒闖入住處施暴，還砸毀屋內物品，整個過程相當兇狠。

警方3日下午3時30分許接獲報案，指鳳山區環河東街一帶發生鬥毆案件，員警趕抵現場後發現，犯嫌先開車衝撞民宅前方車輛及大門，破壞後再持棍棒闖入屋內，直接對被害人動手，連屋內物品也遭波及毀損，行徑相當囂張。事後警方調閱周邊監視器掌握涉案對象，通知19歲范男、27歲方男、19歲林男、19歲潘男、24歲吳男及19歲張男等6人到案說明。鳳山分局表示，初步調查雙方衝突疑與5萬元債務糾紛有關，後續仍將持續擴大追查是否還有其他共犯涉案。

▲張姓男子在住家前的人行道焚燒雜物 。（圖／民眾提供）

▲張姓男子在住家前的人行道焚燒雜物 。（圖／民眾提供）

而這回遭衝撞的張姓住戶，其實早在去年7月就曾鬧出風波，當時他曾在住家前焚燒雜物，引來消防隊到場處理，過程中還一度與消防人員發生口角，甚至因此讓自己遭通緝的身分曝光，當場被警方逮捕送辦。後來張男又透過直播，多次點名、嗆聲高雄地方上一名知名人士是「垃圾」。

其實之前有人開直播嗆這名地方知名人士時，結果自己鬧事被砍斷手腳筋丟到火葬場空地，當時還登上社會新聞版面，所以當時張姓男子的嗆聲舉動，也因此讓警方一度將他住處列為巡守重點，避免再生事端。如今事隔不到1年，張姓住戶住家又遭人直接開車衝撞、闖入屋內施暴，還疑似牽扯債務糾紛，整起案情也再度引發地方議論，不過由於手法兇狠直接對住家下手，不少地方人士私下表示案情恐怕不是只有牽扯5萬，這麼簡單。

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