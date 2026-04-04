鋒面抵達中部「海峽南部對流逼近嘉南」　專家：春雨當成梅雨在下

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受到鋒面影響，全台易有短延時強降雨。氣象專家吳聖宇提醒，鋒面對流往中部來了，中部的朋友要注意，「海峽南部的對流正朝向台南嘉義靠近，也要留意後續。」他說，早上最大雨勢在苗栗，「遠超過預報模式資料的預測，真的是春雨當成梅雨在下的感覺。」

▲今早中部地區雨量驚人。（圖／取自吳聖宇臉書）

根據中央氣象署說明，今日鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至台中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量超過200毫米，並伴隨著雷電及強陣風。

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氣象署指出，整體來說，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風。

▲今日西半部要防劇烈天氣。（示意圖／資料照）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，「鋒面對流往中部來了，提醒中部的朋友要注意，尤其是中彰投地區，海峽南部的對流正朝向台南嘉義靠近，也要留意後續變化。」

他說，早上雨勢最大的點出現在苗栗造橋，3小時雨量最多達到274.5毫米，直接達到短時大豪雨程度，「遠超過預報模式資料的預測，真的是春雨當成梅雨在下的感覺~」

另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，煙囪雲持續影響竹苗地區，目前苗栗的雨勢相當驚人，除了時雨量「破百」之外，多數鄉鎮3小時累積雨量更已達200毫米以上，已經來到「大豪雨等級」；隨著鋒面持續向南移動，接下來台中、彰化、南投一帶也要特別提高警覺，慎防短時強降雨、雷擊、強陣風與積淹水。