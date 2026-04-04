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煙囪雲蓋竹苗！暴雨、雷電炸苗栗「大豪雨等級」　在地人怕爆

▲▼ 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急﻿）

▲煙囪雲持續影響竹苗地區。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急﻿）

記者鄺郁庭／綜合報導

受到鋒面影響，苗栗地區今（4）日清晨雨勢猛烈，多處測站雨量驚人，不僅時雨量破百毫米，部分鄉鎮3小時累積雨量更突破200毫米，已達「大豪雨等級」。氣象粉專提醒，隨著鋒面持續南移，台中、彰化、南投等中部地區也將面臨強降雨威脅，呼籲民眾嚴防雷擊、強陣風及積淹水狀況。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「煙囪雲」持續影響竹苗地區，苗栗的雨勢相當驚人，不只短時間降雨強度驚人，「多數鄉鎮3小時累積雨量更已達200毫米以上」，甚至有測站單日累積雨量突破300毫米，雨勢相當罕見。貼文也提醒，隨著鋒面南下，「接下來台中、彰化、南投一帶也要特別提高警覺」。

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實際情況也讓不少當地民眾直呼誇張，有網友留言，「大半夜真的超誇張的」、「苗栗下了一整個晚上的暴雨加連續雷電」，更有人驚喊「差一點淹到家裡了」。也有交通災情傳出，「受豪雨影響，苗栗=竹南間水淹軌面，雙線暫時不通」，顯示雨勢已對交通造成影響。

不過，這波降雨也讓部分網友抱持「補水期待」，紛紛表示「幫苗栗鯉魚潭水庫補水」、「這樣應該不缺水了」、「希望水庫吸飽飽」。另外，中部地區也開始感受到雨勢增強，「台中開始了」、「台中港剛開始大雨滂沱。」

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