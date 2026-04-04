大甲外海2外籍船「詭異合體」疑非法駁油　海巡強勢攔查登檢

▲大甲外海30浬處，發生外籍船疑似非法進行駁油作業。（圖／台中海巡隊提供）



記者白珈陽／台中報導

海巡署第四巡防區指揮部雷達昨天（3日）凌晨2時許發現，台中市大甲區外海約30浬處，有2艘外籍船疑似進行非法駁油作業，巡防艇靠近後發現為巴拿馬籍郵輪及聖多美普林西比籍貨輪，立刻要求停止駁油行為，並依海洋污染防治法函送海洋保育署裁處。

海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊指出，昨天經由雷達發現該2艘外籍船舶違常併靠，立即派遣巡防艇前往查看，靠近發現2船不只併靠，且以油管相連疑似進行駁油作業，現場也未採取適當防治排洩措施。

海巡人員隨即錄影蒐證並實施登檢，嚴正喝止要求立即停止駁油行為；全案除依違反海洋污染防治法函送海洋保育署裁處外，也將針對2船航跡動態及油品來源通報相關單位進行溯源調查。

▲昨天凌晨2時許發現外籍船違法駁油。（圖／台中海巡隊提供）



▲海巡人員實施登檢。（圖／台中海巡隊提供）



第三海巡隊表示，針對海上非法駁油等違法行為，將持續運用科技監控並結合機動巡防，落實「即時發現、強力查處」，展現維護我海洋環境決心，另民眾如發現海上異常或污染情事，請撥打「118」服務專線通報，海巡將即刻依法進行處置。