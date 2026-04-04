沈伯洋可望參選北市　基進力挺：沈能確保台北不淪為統戰缺口

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉一事，台灣基進議員參選人吳欣岱3日首位公開力挺，她表示，沈伯洋長期深耕統戰研究，將民主防衛轉化為具體行動，是當前應對中國系統性滲透的關鍵人才，面對蔣萬安以政治小確幸淡化國安風險的策略，台北市長應具備識別時代風險的治理能力，而沈伯洋具備將抗中口號轉變為具體政策的能力，期盼民進黨珍視專業人才，組建紮實市政團隊打贏首都保衛戰，確保台北不淪為統戰缺口。

吳欣岱表示，沈伯洋是少數能將統戰議題帶入公共討論並轉化為實質行動的學者，從民主實驗室到黑熊學院，沈伯洋一步一腳印地建立起台灣社會的防禦意識，隨後進入國會推動〈代理人法案〉並在罷免運動中奔走，展現出高強度的政治承擔。她強調，沈伯洋始終走在守護台灣的同一條路上，這種不畏壓力、拒絕光鮮表象的投入，正是當前台北市最需要的政治風骨。

吳欣岱坦言，台北市長選舉從不輕鬆，回顧2022年，本土的優秀人才遭逢藍白紅合力人格毀滅式攻擊的歷史，未來的考驗將更為嚴峻。她觀察到，現任市長蔣萬安為了連任，傾向透過淡化政治衝突與營造小確幸氛圍來維持支持度，這種避重就輕的態度，正掩蓋中國逐步侵蝕地方政治的具體威脅。

吳欣岱指出，從近期高金素梅與徐春鶯等案件可見，統戰勢力已透過各種資金、組織與影響力逐步滲入地方政治，若下一任市長缺乏對風險的理解力，台北將面臨嚴重的風險。她認為台北市不需要一個只會做市政表面功夫的領導者，而需要具備應對地緣政治風險視野的舵手。

吳欣岱強調，支持沈伯洋參選的重大意義在於其能引領抗中策略變成具體的政策制度，但於此同時，沈伯洋需要一個完整、務實且能接地的市政團隊做為後盾，以應對長時間的選戰消耗與考驗。

吳欣岱呼籲，在這場沒有樂觀本錢的硬仗中，各方不應存有各自盤算的空間，須以最紮實的方式備戰，唯有將國安專業與民生關懷深度結合，才能在艱困的政治環境中殺出重圍，為台北市民守住最後的自由堡壘。