　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋可望參選北市　基進力挺：沈能確保台北不淪為統戰缺口

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉一事，台灣基進議員參選人吳欣岱3日首位公開力挺，她表示，沈伯洋長期深耕統戰研究，將民主防衛轉化為具體行動，是當前應對中國系統性滲透的關鍵人才，面對蔣萬安以政治小確幸淡化國安風險的策略，台北市長應具備識別時代風險的治理能力，而沈伯洋具備將抗中口號轉變為具體政策的能力，期盼民進黨珍視專業人才，組建紮實市政團隊打贏首都保衛戰，確保台北不淪為統戰缺口。

吳欣岱表示，沈伯洋是少數能將統戰議題帶入公共討論並轉化為實質行動的學者，從民主實驗室到黑熊學院，沈伯洋一步一腳印地建立起台灣社會的防禦意識，隨後進入國會推動〈代理人法案〉並在罷免運動中奔走，展現出高強度的政治承擔。她強調，沈伯洋始終走在守護台灣的同一條路上，這種不畏壓力、拒絕光鮮表象的投入，正是當前台北市最需要的政治風骨。

吳欣岱坦言，台北市長選舉從不輕鬆，回顧2022年，本土的優秀人才遭逢藍白紅合力人格毀滅式攻擊的歷史，未來的考驗將更為嚴峻。她觀察到，現任市長蔣萬安為了連任，傾向透過淡化政治衝突與營造小確幸氛圍來維持支持度，這種避重就輕的態度，正掩蓋中國逐步侵蝕地方政治的具體威脅。

吳欣岱指出，從近期高金素梅與徐春鶯等案件可見，統戰勢力已透過各種資金、組織與影響力逐步滲入地方政治，若下一任市長缺乏對風險的理解力，台北將面臨嚴重的風險。她認為台北市不需要一個只會做市政表面功夫的領導者，而需要具備應對地緣政治風險視野的舵手。

吳欣岱強調，支持沈伯洋參選的重大意義在於其能引領抗中策略變成具體的政策制度，但於此同時，沈伯洋需要一個完整、務實且能接地的市政團隊做為後盾，以應對長時間的選戰消耗與考驗。

吳欣岱呼籲，在這場沒有樂觀本錢的硬仗中，各方不應存有各自盤算的空間，須以最紮實的方式備戰，唯有將國安專業與民生關懷深度結合，才能在艱困的政治環境中殺出重圍，為台北市民守住最後的自由堡壘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

罕見！透天「掛起10個凸面鏡」　命理師示警1狀況：恐產生嫌隙

村上宗隆8戰4轟震撼美職！　敵隊轉播也認證「真的很具威脅」

房好幾間！不少老一代「存款3、4千萬」卻過超省　一票爆有感

楊丞琳新加坡開唱「2年放鳥2次」！演出前8天舞台出包急取消　粉怒洗版

甩未婚生子風波！廖思惟被酸「眼睛P太大」　3字霸氣回應

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

李四川反咬鄭運鵬抄襲他2020主視覺　但鄭2019就在用榔頭照

李四川反咬鄭運鵬抄襲他2020主視覺　但鄭2019就在用榔頭照

國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，以卡通風格的他扛著一把大巨錘呈現，但有網友發現抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的競選照片。李四川今（4日）受訪時反嗆，2020年他就已經用Hammer來作為他所有臉書的主視覺，鄭運鵬是2022年拿了榔頭，「照道理他應該是抄襲我」。但若要溯源，該造型實際上在鄭運鵬2019年出的貼圖中就存在。對此，綠委蘇巧慧今受訪時僅回應，每個團隊都會有自己的創意跟想法，都尊重。

立院排審修法「投票年齡20⮕18」　若通過年底大選將增20萬首投族

立院排審修法「投票年齡20⮕18」　若通過年底大選將增20萬首投族

前主播入李四川團隊遭掀黑料　藍小雞問蘇巧慧：支持違反勞基法嗎？

前主播入李四川團隊遭掀黑料　藍小雞問蘇巧慧：支持違反勞基法嗎？

宋楚瑜解密「扁宋會」秘辛　陳水扁批鬼扯：從未想過讓宋當閣揆

宋楚瑜解密「扁宋會」秘辛　陳水扁批鬼扯：從未想過讓宋當閣揆

鄭家純「台北不值得」論　Cheap開酸

鄭家純「台北不值得」論　Cheap開酸

關鍵字：

沈伯洋2026台北市長吳欣岱民進黨台灣基進2026大選

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面