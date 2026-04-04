塑膠袋之亂防囤積抬價！台中地檢署第2波稽查　鎖定逢甲夜市

▲台中地檢署昨天前往逢甲夜市稽查。（圖／台中地檢署提供）



記者白珈陽／台中報導

嚴防哄抬塑膠製品物價，台中地檢署繼台中市政府經發局及法制局，3日啟動第二波聯合稽查，針對傳統市場塑膠袋銷售商行及夜市攤商進行全面訪查，發現相關上游供貨雖較以往緊縮，但沒有惡意囤積或供抬價格的事證；逢甲夜市管委會指出，部分攤商確實反應近期塑膠袋取得較為不易，但不會借機惡意調漲，將持續配合稽查。

台中地檢署表示，3日上午由中市府經發局及法治局消保官，先前往東興市場及建國市場，針對4家塑膠袋銷售商行進行實地訪查，重點查察其進貨來源、庫存數量及近期批發價格變動情形，以掌握上游供應鏈現況及價格波動趨勢。

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同日下午，再由台中地檢署主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，會同台中調查處、航業調查處、消費者保護處、公平交易委員會及國稅局等機關人員，前往逢甲夜市訪查，合計已對轄內 11 家塑膠袋銷售商行、五金賣場及傳統市場攤商完成實地訪查，持續擴大查核範圍，強化市場監測機制。

中檢指出，經雙路聯合稽查結果，傳統市場各塑膠袋銷售商行雖反映上游供貨較以往趨於緊縮，惟尚未發現明確惡意囤積或哄抬價格之具體事證。

逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會總幹事吳浚銘表示，目前部分攤商雖反映塑膠袋取得較為不易，惟整體仍秉持誠信經營原則，尚無藉機惡意調漲價格情事，管理委員會亦將持續配合中央及地方政府相關稽查作為。

中檢強調，清明連假期間民生消費需求顯著增加，本署與民生平台各機關絕不因假期而有所鬆懈，將持續透過平台機制整合各項資源，維持高度警戒，強化查緝能量。倘發現業者有囤貨居奇或不合理調漲價格等違法情形，請民眾撥打檢舉專線0800-007007，本署將即時受理並積極查明，依法究責。