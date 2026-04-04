苗栗一夜大雨！長春地下道封閉　溝渠泥水滾滾畫面曝光

記者黃翊婷／綜合報導

受到鋒面影響，苗栗降下破百大豪雨，造成多處地方積淹水。苗栗市長余文忠今早（4日）在臉書發文提醒，目前長春地下道已封閉，請民眾注意行車安全，也請大家幫忙留意住家附近的獨居老人是否需要幫助，若有住家因淹水無法居住，可聯繫他向當地飯店商量喬房間暫住。

▲一夜大雨導致苗栗多處地區出現積淹水狀況。（圖／翻攝自Facebook／苗栗市長余文忠，下同。）

受到鋒面通過影響，苗栗降下破百大豪雨，苗栗高鐵站附近的停車場宛如池塘，山區還有土石流發生。不少苗栗居民透過社群平台發文報平安，並提醒多處路段有積淹水現象，駕駛經過務必小心安全，包含國華地下道、自治路往建功地下道、八德一路／中興路口等等。

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苗栗市長余文忠4日一早也在臉書發文表示，目前除了許多街道陸續淹水，地下道部分也出現積水情況，長春地下道已封閉，請民眾注意行車安全；另外，苗栗市公所清潔隊以及公園路燈管理所，都已經接獲通知並開始進行相關應對及安全管控。

余文忠提醒，民眾務必留意自身安全，必要時請即時通市公所團隊盡快協助處置，若有餘力，可以幫忙注意住家附近的獨居老人是否需要幫助，如果有因為淹水無法居住的家庭，可以與他聯繫，他會協助與當地飯店溝通，爭取房間供淹水受災戶暫住。