連假次日「國道局部路段」車多壅塞　上午防8處地雷

▲國道1號頭份路段壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(4日)是清明連假次日，也是兒童節，因天候不佳，目前僅國1南下頭份到頭屋、國3南下西湖服務區到通霄路段壅塞，不過高公局預判國道上午有8路段易塞，建議南下中午後再出發。

今日為清明節連續假期第2日，凌晨0時到5時免收費時段交通量為5.6百萬車公里，為平日年平均1.4倍，預估今日交通量為117百萬車公里，為平常1.3倍。

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▲清明連假第二天國道疏運措施。（圖／高公局提供）

目前全國道路況皆大致正常，僅國1南下頭份到頭屋、國3南下西湖服務區到通霄路段車多壅塞。今國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今上午國道有8處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。